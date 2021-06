Camilla revela ter tomado injeções por crises de ansiedade após BBB21

No Twitter, Camilla de Lucas comemorou um mês fora da casa do Big Brother Brasil 21. A influenciadora saiu do reality da Globo como vice-campeã, e garantiu R$150 mil. Contudo, de acordo com seu desabafo, participar do programa desencadeou algumas crises de ansiedade.

Camilla revelou, nesta sexta-feira (4/6), que deixar o confinamento e encarar o mundo real àquela época gerou um forte impacto em sua vida.

“Digo pra vocês que vomitei duas vezes antes de entrar na Rede BBB e tomei duas injeções por conta da ansiedade na hora de ir para o hotel”, revelou a carioca.

