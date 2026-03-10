10/03/2026
Elon Musk diz que X Money será lançado ao público em abril

Escrito por InfoMoney
Elon ⁠Musk anunciou ⁠nesta terça-feira que ‌o X Money, o sistema de pagamento ‌digital de sua rede social, entrará em acesso público antecipado no ⁠próximo ‌mês, enquanto ⁠o bilionário se esforça para transformar o X em um ‘aplicativo completo’.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A rede ​social de Musk fez uma parceria ​com a Visa no ano passado para oferecer serviços de pagamento ‌direto aos ​clientes do aplicativo de mídia social.

Desde que comprou ⁠o ​X, ​anteriormente chamado de Twitter, por ⁠US$44 bilhões ​em 2022, Musk divulgou um plano ​para tornar a plataforma um ‘aplicativo completo’, ​com ⁠o objetivo de oferecer uma ⁠infinidade de recursos, incluindo streaming, mensagens, imagens, vídeos e pagamentos.

