Elon Musk diz que X Money será lançado ao público em abril

Elon Musk anunciou nesta terça-feira que o X Money, o sistema de pagamento digital de sua rede social, entrará em acesso público antecipado no próximo mês, enquanto o bilionário se esforça para transformar o X em um ‘aplicativo completo’.
A rede social de Musk fez uma parceria com a Visa no ano passado para oferecer serviços de pagamento direto aos clientes do aplicativo de mídia social.
Desde que comprou o X, anteriormente chamado de Twitter, por US$44 bilhões em 2022, Musk divulgou um plano para tornar a plataforma um ‘aplicativo completo’, com o objetivo de oferecer uma infinidade de recursos, incluindo streaming, mensagens, imagens, vídeos e pagamentos.
Continua depois da publicidade