Com mudança de faixa, veja como fica o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no AC

O funcionamento dos setores comerciais no Acre sofre algumas alterações com a progressão da Regional Baixo Acre na classificação de risco para a bandeira verde (nível de cuidado).

Nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, a capacidade de mínima de pessoas nos estabelecimentos passa de 50% para 80%.

Nas regionais Baixo Acre, Purus e Juruá/Tarauacá/Envira, que compreendem os municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá, a situação permanece a mesma, já que se mantiveram na bandeira amarela (nível de atenção). A ocupação mínima dos estabelecimentos deve ser de 50% do total de pessoas.

O toque de recolher que proíbe a movimentação de pessoas pelas ruas a partir de meia noite está mantido em todas as regionais. Os bares, restaurantes e similares devem encerrar o atendimento ao público às 22h e fechar os espaços até meia noite.