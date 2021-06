Deputado pede que Mazinho Serafim pague conta de mais de 20 milhões ao Basa

Ainda falta mais de um ano para as eleições, mas o caldeirão político já começou a ferver. Após ser atacado pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), o deputado estadual Ghelen Diniz (Progressistas) resolveu ‘soltar o verbo’ em sua rede social.

Mazinho disse em uma entrevista ao site Notícias da Hora que Diniz era dono de quase todos os cargos do atual governo, e que havia atirado em um primo, relembrando um episódio entre Ghelen e o vereador Gilberto Diniz nas eleições municipais de 2018.

Irritado, o deputado pediu que Mazinho pagasse uma conta que deve ao Banco da Amazônia, a quase dez anos, e que hoje está no valor de quase 20 milhões de reais. Diniz também lembrou que Serafim passou as eleições de 2018 xingando o senador Marcio Bittar, e que hoje vive pendurado no ‘saco’ dele.

“Boa tarde! Peço encarecidamente o mesmo espaço, no mesmo horário para exercer o direito de resposta. Vou mostrar quem é esse pilantra. Vai pagar o Basa, caloteiro! A dívida hoje está próximo a 20 milhões. Pergunta se ele já tirou o carro que foi apreendido com 10 quilos de cocaína. Até ontem chamava o senador Marcio Bittar de ‘chupa rola’ e agora vive pendurado no saco dele.

O prefeito Mazinho Serafim, apesar ser ativo nas redes sociais, não respondeu ao parlamentar progressista sobre as pesadas acusações.