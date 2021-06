Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Só love, só love! Os internautas já amanheceram inspirados e cheios de amor, neste sábado dos namorados. As redes sociais são provas que o clima romântico está no ar, e vem muito amor para o resto do ano. Nas redes sociais deste colunista, meus amigos não economizaram nas declarações e elogios para seus companheiros.

Confira as declarações que estão rolando nas redes sociais: