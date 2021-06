Domingo pode ter até 29ºC em MS, mas também frio previsto a iniciar hoje

MATO GROSSO DO SUL (MS) – O frio deve chegar neste domingo (27), a partir da noite ou antes em algumas regiões do Estado, conforme noticiamos a previsão da chegada de frente fria e até intensa a partir de hoje, com baixa acentuada na segunda e terça-feira. Mas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia de hoje, ainda terá calor em temperaturas medianas, já pouco menor que deste sábado (26).

A mesma previsão meteorológica do Inmet que apontou variação entre 19ºC e 34ºC , ontem, pelo MS, já indicava queda nos dias seguintes. O Estado terá mínima de 10ºC e máxima de 29ºC neste domingo do Sul-matogrossense. E ainda, em menores graus de amanhã em diante,

Por algumas cidades, a temperatura poderá ser: Campo Grande, deve ficar entre 19°C e 29°C (máxima do Estado), enquanto em Dourados os termômetros devem marcar entre 11°C e 24°C. Já em Ponta Porã, extremo sul de MS, a oscilação vai dos 10°C (mínima do Estado) aos 22°C , pelo dia de hoje.