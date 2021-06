MS pode ter até 2°C a partir de domingo, após uma semana de inverno sem frio

CAMPO GRANDE (MS) – O frio que passou em Mato Grosso do Sul no final do Outono e entrou o inverno fraco, nesta primeira semana que está acabando, deve vir com certa força na próxima semana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Como noticiamos, via previsão do tempo a cada manhã, nos primeiros dias da estação do frio, não haveria queda substancial das temperaturas, mas que ainda este mês ou em Julho, o termómetro poderia cair a 5ºC em MS.

Contudo, o Inmet projeta uma maior queda a partir de segunda-feira (28), chegando aos 2ºC no sul do Estado, que em geral é mais gelado. Campo Grande também fica gelada, mas com ao menos seis graus a mais. Nesta sexta-feira (25), o Inmet emitiu alerta de declínio de temperatura para uma extensa zona geográfica que vai do litoral de São Paulo até Rondônia, passando por todo Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso.

Na região sul de MS, em Dourados, segunda maior cidade do Estado, entre vários municípios da região, que podem ser mais afetados pela brusca mudança climática, já se sentirá a queda das 12h de domingo até 23h59 de segunda-feira (28), onde os termômetros podem despencar mais de 5ºC.

A mesma previsão meteorológica do Inmet que aponta variação entre 19ºC e 34ºC no sábado (26), pelo MS, indica queda nos dias seguintes, com mínima de 10ºC e máxima de 29ºC no domingo. E, 8ºC e 14ºC na segunda-feira (28). Bem como, o possível recorde de frio no ano, até agora, de 2ºC a 15ºC, a partir da segunda-feira.

Em 2021, a temperatura mais baixa registrada em Dourados foi de 5.7ºC, dia 24 de maio. Em 13 de junho foram registrados 7.7ºC.

Começa Domingo – Segunda cai muito mais

Neste domingo, em Campo Grande, a temperatura na cidade deve ficar entre 19°C e 29°C, enquanto em Dourados os termômetros devem marcar entre 11°C e 24°C. Em Ponta Porã, a oscilação vai dos 10°C aos 22°C.

A queda fica mais acentuada a partir de segunda-feira (28), com a mínima indo a 11°C e a máxima a 20°C na Capital. Os índices, devem ser de 7°C e 18°C em Dourados e de 6°C e 16°C na Ponta Porã.

Já a terça-feira (29) promete ser de bastante frio, com os termômetros marcando 2°C e não passando dos 14°C, com risco de geada, em Ponta Porã – Sete Quedas também pode repetir marca tão baixa, segundo o Clima Tempo. Em Dourados, também na região sul, a mínima do dia deve ser de 2°C e a máxima 16°C. Também pode ocorrer geada.

No centro do Estado, a temperatura também fica baixa na terça, mas em menor intensidade. Campo Grande deve registrar mínima de 8°C e máxima de 18°C.

Volta a subir calor

Contudo, a partir de quarta-feira (30), o tempo deve começar novamente a esquentar gradualmente. Na próxima quinta-feira (1), os termômetros já devem alcançar os 25°C em Dourados, 23°C em Ponta Porã e 27°C em Campo Grande.