Eleições no Sinteac: Rosana Nascimento já fala em vitória

“O jogo só acaba quando termina”, disse, na noite desta segunda-feira (07), o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, apoiador do candidato de oposição, Manuel Lima, à presidência do sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac).

A candidata a chapa 1 e atual presidente da entidade, Rosana Nascimento, está com 387 votos à frente de Manuel Lima, mas os petistas ainda têm esperanças porque o grosso do eleitorado, o de Rio Branco, ainda não teve os votos apurados.

Em números absolutos, Rosana Nascimento obteve, até agora, 1445 votos contra 1058 atribuídos a Manuel Lima. A diferença a seu favor foi ampliada ainda mais com os votos de Marechal Thaumaturgo, com 101 votos a 18.