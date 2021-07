Em um mês, Acre teve redução de mais de 60% no número de novas mortes por Covid-19

Do dia 1 de junho de 2021 até o último do mês (30), a Secretaria de Saúde (Sesacre) notificou 2.975 casos de coronavírus em todo o Estado e 69 vítimas fatais da doença.

O número de óbitos é inferior ao registrado durante todo o mês de maio – quando a quantidade de pessoas que morreram em decorrência do vírus chegou a 212. Ou seja, uma redução de 67%, se comparados os dois meses.

Por vários dias, desde o início do mês, o Acre foi o Estado que mais reduziu o número de novas mortes pela doença em comparação com as outras unidades do Brasil.

Outra notícia também positiva tem a ver com a quantidade de pessoas que receberam alta médica da doença. 5.578 pacientes ficaram curados. Nesse sentido, o número de altas no mês é superior ao de pessoas infectadas.

Junho também foi marcado pela redução significativa da ocupação de leitos comuns e das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais de campanha no Acre, chegando até 18% e 38%, respectivamente, saindo de um cenário caótico visto nos primeiros meses do ano, quando as unidades enfrentaram uma superlotação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em mutirões realizados na capital e no interior, especialmente no município de Cruzeiro do Sul, mais de 5 mil pessoas chegaram a ser vacinadas contra o vírus em apenas 48 horas – o que configura um avanço importante no esquema de imunização.