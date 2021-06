Enem: menos tensão e mais interpretação de texto, professor dá dicas para se dar bem no exame

Começam nesta quarta-feira (30) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. Estudantes devem se inscrever através da Página do Participante , até o dia 14 de julho. Nesta edição, as provas impressa e digital serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro e terão itens iguais.

Pensando em cursar Medicina em uma instituição federal, a estudante Ana Carla Nascimento, de 18 anos, se esforça ao máximo para ter uma boa nota no Enem. Para isso, a jovem reforça o seu conhecimento através do cursinho pré-vestibular on-line e dedica boa parte do dia para colocar em prática os conteúdos que aprende.

Para combater o nervosismo e a pressão Ana Carla tem uma tática para se manter calma e confiante. “Geralmente faço simulados das provas dos anos anteriores e faço isso também pra ver se consigo responder as questões no tempo estipulado para prova”.

Assim como os simulados podem ser encontrados na internet, diversas plataformas educacionais como o Me Salva! e o Guia Enem , disponibilizam conteúdos que podem ajudar a intensificar a maratona de estudos e, assim, assegurar um bom desempenho na prova.

Porém, se preparar fisicamente e psicologicamente para o momento da avaliação também é importante, como como explica o professor Oswaldo Gonçalves: “Caminhar ou correr, aprender a controlar a respiração, tentar manter a mente relaxada, tudo isso ajuda a exercitar a criatividade e se sair bem na prova. Principalmente quem dedica cinco, seis horas para o estudo. Reforçar a alimentação, ingerir bastante líquido e manter o corpo e a mente tranquilos são fatores indispensáveis para um bom resultado”, orienta.

Por se tratar de uma das avaliações mais esperadas pelos estudantes, a responsabilidade de conquistar uma nota boa leva à tensão pré-Enem. Como resultado, os participantes cedem à ansiedade, prejudicando os estudos e deixam de confiar em seu potencial. Neste momento, é preciso intervir para garantir que esses estudantes aprendam a lidar com essa pressão.

Para Oswaldo, a tensão, o medo e a vergonha de errar são fatores que podem atrapalhar o desempenho do estudante, para isso ele orienta: “Não somente a escola, mas também os pais precisam ensinar a esses jovens que as atividades avaliativas são processos naturais e não é preciso ter medo delas. Grande parte dos alunos ficam tensos quando são submetidos a avaliações e é preciso romper os paradigmas da insegurança, para que esses estudantes não se sabotem”, conclui.

Importância da Interpretação de texto no Enem

Com mais de 17 anos de experiência, o professor Oswaldo ensina aos seus alunos que exercitar a interpretação de texto e colocar em prática no momento da prova é importante para ter um bom rendimento na avaliação.

“Geralmente os conteúdos, sejam eles de Matemática, Química, Física e até mesmo do Português precisam de interpretação de texto para serem resolvidos. Uma fórmula, uma equação, até a própria álgebra precisam ser interpretadas. Sendo assim, é necessário além de revisar os conteúdos gerais, dedicar um tempo para praticar a interpretação de texto”, opina.