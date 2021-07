Enfermeiros marcam bandeiraço em Rio Branco por aprovação do piso nacional

Enfermeiros que atuam em Rio Branco promovem nesta quarta-feira (30), a partir das 15h, um “pit stop” em frente ao Lago do Amor. Eles querem chamar a atenção da sociedade e autoridades para a aprovação do projeto de lei que institui o piso salarial nacional da categoria, além do técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira.

Na ocasião, eles realizam adesivaço e bandeiraço a favor da proposta.

No Acre, enfermeiros deflagraram greve há duas semanas por melhores condições de trabalho, reposição salarial, concurso público, entre outros pontos. O movimento, encampado por diversas categorias da saúde pública, entre elas médicos, nutrólogos e servidores de apoio, durou cerca de 48 horas e logo foi encerrado, em virtude de um acordo com o governo local.