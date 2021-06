Facebook suspende conta de Donald Trump por dois anos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá suas contas do Facebook suspensas até janeiro de 2023. A rede social anunciou a suspensão e afirmou que os perfis só serão restabelecidos depois do prazo estabelecido se houver “condições de segurança”.

Desde quando elogiou os invasores do Capitólio, em 6 de janeiro deste ano, Trump tinha, até então, suas contas no Facebook e Instagram temporariamente detidas. O Conselho de Supervisão de Conteúdo independente propôs prosseguir com a suspensão por dois anos.

