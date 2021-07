Filha de Carla Perez e Xanddy trabalha como recepcionista de salão nos EUA

Camilly Victória, filha da dançarina Carla Perez com o cantor Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, contou para os seus seguidores um pouco mais sobre a sua rotina nos Estados Unidos nesta terça-feira (29).

Ao ser questionada por um fã sobre o seu trabalho no país, Camilly explicou que é recepcionista de um salão. “Recepcionista de salão de unhas”, disse Camilly.