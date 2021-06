Gladson Cameli assina mais de 10 exonerações e faz nomeações no Governo

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (18), o governador Gladson Cameli assinou pelo menos 11 exonerações e nomeações em substituição em várias secretarias do governo.

As mudanças nos cargos vão desde CEC 1 até CEC 7.

Gladson promoveu dança das cadeiras até dentro da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), quando o Arthur Liborinio foi exonerado do cargo de diretor, na Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos (SEAE).

