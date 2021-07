Globo faz suspense sobre volta de Chico Pinheiro e Carlos Tramontina

Afastados do trabalho presencial desde março do ano passado, Chico Pinheiro e Carlos Tramontina entram em contagem regressiva para voltar aos estúdios. A Globo confirmou que eles retornarão ao ar em breve, mas fez mistério se eles vão reassumir os seus antigos postos. A data oficial depende do fim do período de resguardo após a segunda dose da vacina.

Coapresentador do Bom Dia Brasil ao lado de Ana Paula Araújo, Chico Pinheiro contou à reportagem que já tomou as duas doses. “Sigo aguardando a definição da data de retorno, conforme orientação da direção da emissora”, declarou. Ao ser questionado sobre a sua volta ao telejornal matinal, ele despistou e limitou-se a dizer que, em pouco tempo, notícias serão divulgadas.

