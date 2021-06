Hugo Bonemer conta que propostas de trabalho diminuíram após ele se assumir gay

Ainda nos dias de hoje, o preconceito causa um grande impacto na vida profissional de pessoas da comunidade LGBTQIA+, como já contou Ariadna Arantes, por exemplo .

O ator Hugo Bonemer também revelou que viu as propostas de trabalho diminuírem quando revelou que namorava um homem, em 2018.

“Nada que tenha sido declarado, apenas uma diminuição na demanda”, explica. Hugo também desmente a ideia de que surgiram novos trabalhos por ele ser gay e fala que a sexualidade não é um diferencial na hora da escolha para um papel.

“O oposto não aconteceu, já que ser LGBT não é um critério para contratação”, diz.

Nas redes sociais, o ator também fala bastante sobre assuntos ligados à diversidade e fala que não tem medo das críticas que podem surgir por conta disso.

Ele também aponta para a importância de diferenciar os haters comuns de atitudes LGBTfóbicas e criminosas e diz que para o segundo caso a solução é tirar prints e ir à delegacia.

Mesmo que ter se assumido gay publicamente possa trazer algumas dificuldades, como a diminuição de trabalhos, Hugo Bonemer diz que não faria diferente.

Ele tem orgulho de se um dos primeiros atores que fazia papéis de mocinhos heterossexuais a revelar a sexualidade para o público.

“Ter sido o primeiro ator da minha geração a sair do armário publicamente me enche de orgulho e isso é maior do que o medo da incerteza”, conclui.