Idosa é estuprada e roubada após ter casa invadida; polícia prendeu funcionário suspeito

Uma idosa de 66 anos foi roubada e estuprada dentro da própria casa em Pedro Afonso, na região central do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, a vítima contou que o funcionário da fazenda arrombou a porta da residência e começou as agressões ao perceber que ela estava sozinha. O suspeito tem 22 anos e foi preso nesta sexta-feira (25).

As investigações sobre o caso foram iniciadas na última quarta-feira (23), quando a idosa foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. A vítima disse que o homem, que trabalha em sua propriedade rural, tinha abusado sexualmente e roubado dinheiro.

A mulher contou que na noite de terça-feira (22) o homem foi à sede da fazenda e, ao perceber que o marido não estava em casa e não retornaria naquele dia, forçou a porta e entrou. Ele começou a agarrar a vítima pelo cabelo e depois a jogou em cima do sofá.

Em seguida o suspeito teria agredido a idosa com uma gravata e encostado o órgão sexual mas nádegas dela. Antes de fugir o investigado ainda roubou R$ 200.

A mulher contou que ficou com medo de voltar para casa. A polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito e pedido foi concedido pela Justiça. Ele foi localizado na cidade e levado para a Casa de Prisão Provisória (CPP) de Guaraí, onde fica à do Poder Judiciário.