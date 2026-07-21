Valor de investimento foi superior ao de R$ 170 mil

Melhorias realizadas incluem adequações estruturais que proporcionam mais conforto. — Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Acre entregou as obras de manutenção e revitalização do quartel localizado no município de Manoel Urbano. A reforma recebeu um investimento superior a R$ 170 mil e tem como principal objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares, além de garantir um espaço mais adequado para o atendimento da população.

As melhorias realizadas incluem adequações estruturais que proporcionam mais conforto, segurança e funcionalidade às instalações da unidade. Com a revitalização, os militares que atuam no município passam a contar com um ambiente mais moderno e preparado para o desempenho das atividades operacionais e administrativas.

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A execução do projeto foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento dos serviços, reforçando a atuação conjunta dos órgãos estaduais em investimentos voltados à segurança pública.

Segundo a Polícia Militar, a revitalização do quartel faz parte das ações de fortalecimento da infraestrutura das unidades policiais no Acre. A iniciativa busca valorizar os profissionais da segurança pública e melhorar a estrutura oferecida à comunidade, contribuindo para um atendimento mais eficiente e qualificado à população.