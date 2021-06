Inep divulga resultados de pedidos de isenção da taxa do Enem 2021

O pedido de isenção da taxa teria ser feito na Página do Participante do Enem, por meio do preenchimento de formulário. Não isentos devem pagar R$ 85 para participar.

Os candidatos que tiveram a isenção aprovada devem, também, se inscrever formalmente no exame nacional. As inscrições começam no dia 30 de junho e vão até 14 de julho.

Poderiam solicitar a isenção os estudantes que estivessem cursando a última série do ensino médio, neste ano, em escola da rede pública; quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou em escola da rede privada com bolsa de estudo integral, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; ou ser membro de família de baixa renda inscrito no CadÚnico.