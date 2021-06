Jovem grávida é agredita e estuprada por mototaxista após discussão com o marido

O estupro praticado contra uma jovem de 24 anos, grávida, aconteceu no final da noite de domingo (13) na BR-364, proximidades da Avenida Mamoré, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Segundo consta em ocorrência, a jovem estaria em uma bebedeira com o marido na zona Sul da capital. Ela teria saído do local em mototaxista após discutir com o marido.

A vítima contou que no meio do trajeto para casa o mototaxista parou o veículo e teria a levado para um matagal.

A jovem afirma que foi enforcada, agredida e estuprada pelo mototaxista que depois fugiu do local.

A vítima foi encaminhada para maternidade municipal onde o médico não teria constatado nenhuma lesão no corpo e nem no órgão genital dela. A Polícia Civil irá investigar o caso.