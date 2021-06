Mais de 5 mil acreanos ainda estão com o coronavírus ativo no organismo, diz Sesacre

O Acre já está quase ultrapassando a marca dos 85 mil casos confirmados de coronavírus, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Mesmo com 79.292 pessoas já curadas da doença ou que receberam alta médica, o número de acreanos com o vírus ativo no organismo e com possibilidade de transmissão chega a 5.645, quando se trata de casos notificados.

Nesta terça-feira (22), o Acre chegou a registrar 19 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e dois óbitos ocasionados pela doença.

O índice de novas mortes está em queda em todo o Estado, como aponta o consórcio nacional de veículos de imprensa.