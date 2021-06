Moradores colocam fogo em carro que matou moto-entregador no interior de MS

O condutor do Corolla e outros dois passageiros foram encaminhados ao hospital da cidade. A equipe foi até o local e o condutor relatou que saiu da cidade de Maracaju sentido Rio Brilhante, sendo acompanhado por outro veículo, um HB20 conduzido por um amigo.

Ultrapassagem seguida e sem visão levou a colisão

À policia, o motorista causador do acidente e da morte de Samuel Pompílio, disse que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido pela rua Prefeito Theofanes. E que em determinado momento o HB20 realizou a ultrapassagem de uma motocicleta e em seguida ele, do Corola, fez o mesmo, porém, bateu com a moto do jovem, que trafegava no sentido contrário.

Após o condutor do Corolla ser liberado, os policiais conduziram ele até a base da PRF para realizar teste de alcoolemia, que resultou em 0,44 mg/l, constatando crime de trânsito.

Os passageiros do Corolla permaneceram no Hospital. Foram realizadas rondas no intuito de localizar o veículo HB20, porém, a polícia não logrou êxito.

O celular do motorista foi apreendido e entregue na delegacia.