Moto bate em caminhão na BR-364 e ocupantes vão ter que amputar braço e perna

Dois rapazes que viajavam numa moto pela BR-364 na região de Tucandeira, na divisa do Acre com o Estado de Rondônia, estão sendo trazidos da Unidade Mista de Saúde Mista de Acrelândia para terem amputados membros superiores e inferiores, em Rio Branco. Um deve perder um dos braços e o outro, uma das pernas.

Um dos rapazes tem 18 anos e outro, apenas 15. Eles não tiveram os nomes revelados. Familiares localizados em Acrelândia contaram que eles foram vítimas de um acidente de trânsito na rodovia.

No momento em que tentavam ultrpassar um caminhão na rodovia, o piloto da moto, o rapaz de 18 anos, bateu com o guidom no caminhão e a moto perdeu o equilíbrio. A moto e seus ocupantes caíram numa ribanceira e foram parar a vários metros abaixo da rodovia.

Socorridos e levados para Acrelândia, o serviço médico constatou diversas fraturas e a necessidade de amputações. Os rapazes estão em estado de choque, revelaram familiares.