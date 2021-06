No AC, pessoas de 18 anos serão vacinadas até julho, dependendo da chegada de novos lotes

As expectativas do governador Gladson Cameli são as melhores quando se trata do andamento do processo de imunização contra o coronavírus em todo o Acre.

Mesmo o Estado ficando de fora da aquisição excepcional da vacina russa Sputinik V, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a 7 unidades brasileiras, Gladson disse em entrevista ao ContilNet que o governo aguarda novos lotes com muitas doses de outros imunizantes para as próximas semanas.

É possível que pessoas com até 18 anos sejam vacinadas até o final de julho, em Rio Branco, de acordo com o governador.

“Se confirmar na semana que vem o que estou aguardando, Rio Branco vai vacinar pessoas com 18 anos até o final de julho”, explicou o líder do executivo estadual.

“Isso dependerá do que estamos ajustando com o Ministério da Saúde. Existe um planejamento nesse sentido”, continuou.

Gladson disse que “não dá mais para esperar”, já que “a vida precisa voltar ao normal”.

“Precisamos correr contra o tempo e salvar mais vidas. Não dá para esperar. A vida precisa voltar ao normal, as pessoas estão ansiosas em suas casas e a economia deve ser aquecida”, finalizou.