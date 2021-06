Passagem aérea de Rio Branco para CZS está mais cara do que trecho entre AC e SP, diz deputado

O deputado Edvaldo Magalhães usou o grande expediente da sessão desta quarta-feira (23) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para criticar o alto valor das passagens aéreas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Em uma consulta realizada pelo próprio deputado na empresa Gol, pela internet, a passagem chegou ao preço de R$ 1.313, para as próximas 48 horas.

Outra pesquisa foi feita com o trecho Rio Branco-São Paulo, para as próximas 20h, e o valor identificado foi menor do que o registrado anteriormente: R$ 1.300.

“Um voo de 4 horas de duração sai um pouco mais barato do que um de 50 minutos. Isso é absurdo. A população e os empresários sofrem muito com isso”, comentou o deputado.

O parlamentar disse que a Aleac deve legislar sobre o assunto, já que as companhias aéreas foram isentadas em mais de 90% no pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) – o que, de acordo com o parlamentar, deveria ocasionar uma diminuição no valor das passagens.

“Temos que legislar sobre isso. Essa empresas estão desrespeitando os consumidores acreanos, que estão sendo explorados. Isso é abusivo”, concluiu Magalhães.