Prefeitura baixa para 44 anos nesta sexta-feira a vacinação contra Covid

CAMPO GRANDE (MS) – A Prefeitura de Campo Grande, anunciou a pouco, que baixou a faixa etária para 44 anos ainda hoje, a se vacinar contra a Covid 19. Nesta sexta-feira (25), seguia até as 14h30 (horário de MS), o anunciado ontem, que foi aberto a vacinação para pessoas com 45 anos ou mais, como noticiamos. O site da PMCG, traz as 14h58 o anuncio do ‘novo calendário’ com a ampliação da imunização em todos os drives tru ou pontos de vacina que trabalham até as 22 horas. Veja abaixo seu melhor local de ir buscar a vacina.

Conforme calendário pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), hoje também estão os trabalhadores industriais com 25 anos ou mais. Contudo, é necessário observar se o ramo em que a pessoa atua está relacionado no CNAE e possui CNPJ cadastrado. A vacinação não abrange profissionais autônomos.

Segunda dose – A vacina também segue as pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 10 de junho e àqueles que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até dia 25 de abril também devem procurar os locais de imunização para receber a dose de reforço.

Ajudar o processo

A orientação é para que as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia para evitar filas e aglomerações. O acesso é pelo site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

“É muito importante que a pessoa faça o seu cadastro e anexe todos os documentos necessários para evitar problemas na hora de se vacinar. É um procedimento muito simples que ajuda a reduzir muito o tempo entre um atendimento ou outro. Por isso reforçamos para alguns grupos específicos, como trabalhadores industriais, por exemplo, que faça o cadastro e verifique se está dentro dos critérios”, reforça a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo.

Calendário abaixo, foi o anunciado na noite de ontem