Procuradoria Geral do Estado divulga resultado de processo seletivo para estagiário

A Procuradoria Geral do Estado (PGE/AC) divulgou na manhã desta terça-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado do processo seletivo para estagiário do curso de Direito.

Mais de 40 estudantes do terceiro ao nono período foram classificados. Na lista, consta acadêmicos da Uninorte, Faao, Ufac, Unama, Unimeta e Pitágoras.

O estágio tem validade de um ano e pode ser prorrogado uma única vez, por igual período. Serão quatro horas diárias de serviço, cinco vezes por semana, com bolsa de R$ 540 mais auxílio-transporte de R$ 160.

Confira a lista: