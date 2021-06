“Produtor não é bandido. Deixem o produtor trabalhar”, dispara Roberto Duarte

Durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) fez um resumo sobre as agendas no interior do Estado e fez várias reivindicações.

“Os órgãos ambientais estão perseguindo os produtores rurais de Cruzeiro do Sul e da região do Juruá. Produtor não é bandido. Deixem o povo trabalhar”, disparou Duarte ao pedir a substituição do chefe do Idaf na Região.

Além disso, o parlamentar denunciou diversos problemas da área da saúde, a exemplo do tomógrafo do Hospital de Cruzeiro do Sul que, desde o início do ano, está dentro da caixa aguardando instalação, além da maternidade que continua sem cirurgias eletivas. Roberto Duarte destacou, também, que o Hospital de Porto Walter possui apenas um médico que trabalha 15 dias e fica o restante do mês sem médico. “Não é só o coronavírus que está matando a população. Os gestores precisam olhar com mais atenção para estas demandas”, cobrou o Deputado.

“Conversei com os terceirizados da saúde que trabalham na Maternidade de Cruzeiro do Sul e eles estão há quatro meses com os salários atrasados. O pior é que as pessoas que foram cobrar o pagamento que lhes é de direito, estão sofrendo perseguição e até sendo demitidos. O Governo precisa resolver esta situação”, comentou.

Roberto Duarte lembrou, ainda, a visita que fez ao conjunto habitacional Kumaru, em Cruzeiro do Sul. “Os moradores não possuem as condições mínimas para se viver, sem saneamento básico, com estradas abandonadas e as ruas tomadas pelo lixo, destacou.