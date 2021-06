Repórter da Globo é flagrada fazendo dancinha durante prisão de Lázaro e vaza na Record

Na manhã desta segunda-feira (28), com a correria do jornalismo para informar os telespectadores da prisão de Lázaro, a Record fez um flagra que foi falação nas redes sociais. Uma repórter local da Globo, apareceu fazendo dancinha supostamente comemorando a prisão do serial killer.

Durante a transmissão de um programa da Record Giovanna Dourado, jornalista da Globo, apareceu dando pulinhos e fazendo dancinha em comemoração. Por fim, as redes sociais bombaram com o vídeo da profissional e os internautas não perderam tempo em brincar com o momento.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!