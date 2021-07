Repórter expõe fúria de rapaz ao vivo na Globo e ódio a Bolsonaro: “Fora”

Na manhã desta terça-feira (29), um telespectador da Rede Globo aproveitou o destaque no ‘Bom Dia São Paulo’ para detonar o governo do atual presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido). Isso porque, durante um bate-papo com a repórter Michelle Barros, o rapaz, intitulado Klayton Roberto de Oliveira, esculachou o chefe de estado.

A princípio, ele havia sido convidado pele telejornal para falar sobre um vazamento de água que desencadeou um alagamento em uma avenida em São Paulo. Em resumo, o rapaz informou que Sabesp iniciou um trabalho na noite desta segunda-feira (28), que foi até às 3h de hoje. Entretanto, ao acordar para trabalhar, às 5h, estava submerso em água.

