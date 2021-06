Rio Branco retoma aplicação da 1ª dose da vacina contra covid-19 nesta sexta e organiza mutirão

A Prefeitura de Rio Branco vai retomar a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25), depois de dois dias paralisada por conta da falta de imunizantes.

As pessoas a partir dos 38 anos já vão poder procurar as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps), a Policlínica Barral y Barral e o drive thru em frente ao 7º BEC.

A capital acreana estava vacinando com a primeira dose apenas as mulheres grávidas e puérperas.

Rio Branco recebe nesta quinta-feira (24) um novo lote com 5 mil doses da vacina Janssen. Diferentemente das outras vacinas disponíveis, o imunizante da Janssen é aplicado com esquema de dose única (0,5 ml). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) esclareceu que o imunizante fabricado pela Johnson & Johnson será aplicada no público em geral.

Além dessas, pelo menos outras 9 mil doses (sendo 7.020 da Pfizer e pouco mais de 2 mil da coronavac) também devem ser enviadas à capital.

A pasta informou ainda à reportagem do ContilNet que o executivo municipal está se organizando para promover mais um mutirão nesta sexta, mas o local e o horário ainda serão definidos pela equipe responsável.