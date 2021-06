Rosana Nascimento lidera eleição para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre

A atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, vem liderando, com uma diferença de pelo menos 200 votos, as eleições para a presidência da entidade, cujo processo eleitoral transcorreu durante todo o dia desta segunda-feira (07), nos 22 municípios.

O candidato da chapa 2, Manuel Lima, ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e portanto de oposição à atual diretoria da entidade, começou a disputa à frente e as projeções indicavam que ele seria o eleito, mas, ao longo da apuração, Rosana Nascimento foi abrindo vantagem sobre o concorrente.

A eleição foi caracterizada por alto grau de abstenção, atribuída, pelo candidato da chapa 2, pelo medo da pandemia do coronavírus, que não permitiu que o trabalhador em educação saísse de casa para votar.

Ainda faltam duas urnas a serem apuradas – Senador Guiomard, cujo resultado só sai após às 20 horas, e Rio Branco. Marechal Taumaturgo, uma das esperanças dos apoiadores de Manuel Lima, a diferença pró-Rosana foi de 101 a 18 votos.

A esperança dos apoiadores de Manuel Lima é a votação em Rio Branco, onde esperam que ele possa tirar a diferença pro-Rosana. O Sinteac é a maior entidade sindical do Acre, com filiados entre 9 mil a dez mil membros. O Sinteac, originário da Aspac (Associação dos Professores do Acre), foi fundado no final dos anos 80. Manuel Lima já foi presidente no período de 2005 a 2011. Votaram menos da metade dos filiados.

Dados curiosos da eleição: em Feijó, as duas chapas, de Manuel Lima, e de Rosana Nascimento, tiveram total de votos iguais: 37 votos cada uma, rigorosamente empatados. Em Xapuri, município governado pelo prefeito Bira Vasconcelos, do PT, um resultado adverso para Manuel Lima: 167 votos para Rosana, Manuel Lima, 70, e seis votos nulos e em branco, dois. Em Acrelândia, a vitória de Rosana Nascimento foi por um voto, 48 a 47. Os municípios de Sena Madureira e do Bujari, onde Rosana Nascimento foi vitoriosa com maioria de votos. O resultado oficial sai ainda esta noite.