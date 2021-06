Sábado de tempo firme e seco com até 37°C em MS antes da virada para o frio

MATO GROSSO DO SUL (MS) – Apesar de ontem anunciarmos uma frente fria para o Estado, que começa neste fim de semana, neste sábado (26) o tempo continua estável no Centro-Oeste do Brasil com atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens. E o dia de Mato Grosso do Sul será com tempo firme em todas as áreas sem expectativa de chuva, até ir virando o clima amanhã.

Assim, o sábado ainda será de calor. Embora a madrugada tenha mínimas de 16°C no sul e norte, a máxima pode chegar aos 37°C na região pantaneira durante a tarde.

Em Campo Grande o sábado será de tempo claro com predomínio de sol. Temperaturas variam entre 19°C a 32°C com tendência a estabilidade.

Hoje, a loucura do nosso clima, tem o tempo que fica bastante seco, com níveis de umidade relativa do ar podendo atingir 20% durante a tarde. Tomar bastante água e umidificar ambientes ajudam a aliviar o desconforto.