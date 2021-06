Sextou! Mulher é presa bêbada ao bater em carro parado e outro na pista

CAMPO GRANDE (MS) – Apesar de ser ainda a manhã de sexta-feira (25), o ‘Sextou’ já havia começado ou continuado da noite de ontem para uma mulher na Capital de Mato Grosso do Sul. Ela ainda conduzia veiculo já embriagada na manhã de hoje, em plena uma das avenidas mais movimentadas de Campo Grande. Foi realizado teste de bafômetro que constatou embriaguez. Conforme a polícia informou a mulher disse não se lembrar do que aconteceu.

A motorista bêbada, não teve nome divulgado, mas foi detida e encaminhada para a delegacia, na Avenida Salgado Filho esquina com Av Bandeirantes, quase no centro da Capital. No local, ela foi vista batendo em um carro estacionado e em seguida em outro que passava pelo local.

Uma testemunha disse ter visto o momento em que a motorista teria perdido o controle do veículo e batido em um carro de modelo Astra, que estava estacionado na via e em seguida se chocado com um outro que seguia na Salgado Filho.

Ainda conforme informações a mulher a pós bater a primeira vez, parou o carro, mas em seguida saiu dirigindo atravessando a Avenida Bandeirantes onde acabou se chocando com um outro carro, um Nissan de homem de 30 anos.

Relato

O motorista do Nissan, que preferiu não se identificar, contou que seguia na via no mesmo sentido que a mulher e viu o momento em que ela perdeu o controle da direção e colidiu no Chevrolet Astra que estava estacionado.

“Com a colisão, ela voltou para a pista e seguiu dirigindo pela Salgado Filho em baixa velocidade, chegou a subir no meio-fio, mas mesmo assim atravessou a Bandeirantes, acelerou e com isso acabou batendo na traseira. Ela estava sonolenta, falando meio enrolado”, registrou.

Ele ainda relata que “assim que ela bateu, ela deitou no volante, como se tivesse ficado desacordada. Eu tinha acabado de passar, então diminui a velocidade e fui cuidando pelo retrovisor se precisava de ajuda”, narrou.

Segurança chamada

O Corpo de Bombeiros juntamente com Samu e a BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), foram acionados.

Durante atendimento médico, a condutora se demonstrava sonolenta, falando enrolado, se demonstrando perdida.