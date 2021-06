Morador relata experiência ‘sobrenatural’ em ramal de Sena: “Arrastado por 3 metros”

Um morador do ramal Xiburema, em Sena Madureira, conhecido como Loro, era por volta das 19h da última quinta feira (10) quando ele regressava para sua propriedade que fica a cerca de 15km da zona urbana.

“Tinha ido para a capital, Rio Branco, e retornava para minha colônia, quando em determinado momento parei meu quadriciclo para acender um cigarro ali próximo ao Moacir.” disse o morador ao site Yaco News.

Loro disse que freou o veículo para acender seu fumo e nesse momento sentiu que algo empurrou o quadriciclo que, mesmo freado, foi arrastado por quase 3 metros. “Era impossível o quadriciclo se mover essa distância porque eu parei ele e freei as quatro rodas. Estava bonzinho, não tinha ingerido nada de bebida alcoolica e não uso drogas”, garantiu ao site.

O homem revelou que quando sentiu seu veículo ser empurrado sem que ninguém estivesse por perto, seu corpo sentiu um calafrio nunca sentido antes. “Me veio logo uma frase na minha cabeça: “Sangue de Jesus tem poder”. Não me lembro onde o cigarro caiu, soltei ele e coloquei me quadriciclo em marcha e saio do local voado e só fui parar em casa”, relatou assustado

Moradores mais antigos do ramal disseram ao site Yaco News que aparições inexplicáveis já se deram em vários pontos ao longo da estrada que é toda de barro e não tem iluminação pública por se tratar de zona rural.