Tempo segue estável nesta sexta-feira em todo Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE (MS) – Os últimos dias da semana de transição do outono para o inverno segue com tempo em clima de inverno com madrugadas frias, temperaturas subindo pela manhã e sendo agradáveis, e, já um pouco mais quente ameno durante a tarde. E nesta sexta-feira (18), como ontem, o tempo segue estável em todo o Mato Grosso do Sul.

Hoje, como ontem, são quase as mesmas temperaturas em MS, entre 13°C na mínima (um grau a menos que ontem) e 30°C na máxima. Em Campo Grande o sol aparece entre muitas nuvens, e os termômetros oscilam entre as temperaturas que variam de 13°C a 26°C.

As condições esperadas para este dia são de céu parcialmente nublado com períodos de nublado em grande parte do Estado e sem expectativa de chuva. As regiões oeste e sul devem continuar com tempo fechado, devido a presença de instabilidades no interior do continente. No restante do Estado o tempo segue com poucas nuvens e predomínio de sol.

No início da tarde os níveis de umidade relativa do ar pode ficar em mínima de 30% nas regiões norte e bolsão. E a Umidade Máxima, fica nos 90%.