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Tempo Real

Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa reduz perdas e tenta manter os 179 mil pontos

Bolsas dos EUA recuam, enquanto barris de petróleo têm nova alta

Por

Felipe Alves,

Fernando Lopes

19 mar 2026 12h57 – Atualizado 15 minutos atrás

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Ibovespa hoje

Ibovespa cai aos 179 mil pontos, dólar comercial oscila a R$ 5,25 e juros futuros operam mistos.Haddad deixa Fazenda hoje para disputar eleição em SP, e Durigan assume em cenário de tensão fiscal.Traders de títulos já não veem chance de corte de juros pelo Fed em 2026.Bessent: EUA poderão fazer outra liberação estratégica de petróleo para manter preços.

Confira as últimas dos mercados

update 13h11

Lula: não é possível transferir para caminhoneiro preço da guerra do Irã

update 13h09

Trump diz que não colocará tropas norte-americanas na região em meio à guerra com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que não está “colocando tropas em lugar nenhum” quando perguntado se estava planejando enviar soldados para a região do Oriente Médio em meio à guerra com o Irã.

update 13h09

Lula: eu nunca pedi para ninguém concordar com o regime do Irã, eu mesmo não concordo, mas temos que respeitar a autodeterminação dos povos e a integridade territorial dos países

update 13h08

Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão pedem reabertura de Ormuz

Países condenaram Irã em declaração conjunta.

update 13h07

Lula: momento econômico poderia ser melhor se não fôssemos pegos de surpresa por uma guerra

update 13h05

Lula: Dario Durigan será substituto do Haddad

update 13h00

Trump: estamos pedindo mais dinheiro pro (conflito com o) Irã

update 13h00

Trump: vamos falar com o Japão sobre equipamentos militares

update 12h59

Trump: Irã está procurando novos líderes de novo

update 12h58

Trump: lideranças do Irã já eram

update 12h58

Trump: não estou colocando tropas em lugar algum

update 12h57

Trump: acho que o Japão vai se juntar a nós no apoio nesta guerra contra o Irã

update 12h57

Takaichi: Japão condena ataques do Irã na região e o fechamento do Estreito de Ormuz

update 12h56

Takaichi: Japão tem tentado contato com o Irã

update 12h56

Takaichi: acredito que só Trump pode conseguir a paz

update 12h55

Takaichi: economia global está prestes a experimentar um enorme baque por causa do Irã

Sanae Takaichi é primeira-ministra do Japão.

update 12h55

Dólar comercial agora sobe 0,28%, a R$ 5,260

update 12h54

Novo marco: PRIO (PRIO3) sobe cerca de 4% após abrir primeiro poço no campo de Wahoo

Embora esperado, bancos veem anúncio como positivo.

update 12h46

Ações de Petrobras renovam máximas; PETR3 sobe 3,04% e PETR4 avança 2,10%

update 12h41

IGC prevê queda na produção global de milho e trigo em 2026/27

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) previu nesta quinta-feira que a produção mundial de grãos cairia em 2026/27, em parte por um declínio esperado na produção dos Estados Unidos, destacando também os riscos de conflitos no Oriente Médio. “Espera-se que a oferta total se contraia pela primeira vez em quatro temporadas”, disse o IGC em uma atualização mensal, observando que a queda reflete os declínios projetados tanto na área colhida quanto nos rendimentos. O órgão intergovernamental estimou a produção total de grãos em 2,417 bilhões de toneladas métricas, abaixo dos 2,470 bilhões em 2025/26 e abaixo do consumo projetado de 2,440 bilhões. A produção de milho nos EUA deve cair para 400,2 milhões de toneladas, ante 432,3 milhões em 2025/26, e a safra de trigo dos EUA deve cair de 54,0 milhões para 50,7 milhões.

update 12h38

Ibovespa tem apenas 9 ativos em alta; maiores ganhos são de HAPV3 (+8,16%) e SMTO3 (+6,05%)

update 12h38

Catar: a confiança precisa ser restaurada

O primeiro-ministro do Catar, o xeique Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, afirmou que os ataques iranianos desde o início da guerra causaram um “choque enorme” e que o ataque “levanta muitas questões” para a região em termos de relações entre os países vizinhos. A confiança foi perdida, mas “precisa ser restaurada”, disse. “Queremos viver em paz com o povo iraniano”. (com informações da Al Jazeera)

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update 12h36

Ibovespa volta a ampliar perdas, com -0,59%, aos 178.583,56 pontos

update 12h35

KLM cancela voos para Riade, Dammam e Dubai até metade de maio

update 12h34

Governo Milei diz que Argentina pode apoiar militarmente os EUA em guerra no Irã

Casa Rosada acena a Trump em meio à guerra no Oriente Médio, mas militares argentinos alertam para limitações técnicas, risco de baixas e possível reação terrorista.

update 12h31

Dólar comercial volta a subir, com +0,09%, a R$ 5,249

update 12h27

Vivara (VIVA3) cai mais de 6% após analistas considerarem balanço misto no 4º tri

Receita encerrou o ano com solidez, mas rentabilidade ficou abaixo do esperado, para especialistas.

update 12h24

Haddad: hoje é o dia que estou deixando o Ministério da Fazenda

update 12h18

Dólar comercial amplia perdas, com -0,24%, a R$ 5,234

update 12h14

Haddad deixa Fazenda para se candidatar em SP, e Durigan assume com desafios no ano eleitoral

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixa nesta quinta-feira o comando da pasta após mais de três anos de uma gestão que promoveu mudanças em regras fiscais, combateu benefícios tributários e aumentou impostos com uma defesa de maior taxação aos mais ricos e alívio aos mais pobres, deixando agora o posto para seu atual secretário-executivo, Dario Durigan, segundo duas fontes. A saída deve ser concretizada em evento na noite desta quinta no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), onde Haddad deve apresentar, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, candidatura ao governo de São Paulo nas eleições deste ano, com a missão de dar um palanque sólido no Estado ao presidente em sua própria campanha à reeleição. Atual número dois da pasta, Durigan assumirá com um Orçamento comprimido por gastos obrigatórios e terá como desafio negociar a agenda econômica com um Congresso Nacional acuado pelo escândalo de fraudes envolvendo o Banco Master e em meio ao período eleitoral, que historicamente leva o Legislativo a reduzir o ritmo das atividades e resistir a medidas de ajuste fiscal, em geral impopulares. (Reuters)

update 12h10

Ibovespa: HAPV3 é a maior alta do dia até aqui; veja a lista

Dia (%)Valor (R$)HAPV33,908,53PRIO33,6268,42ENEV33,2425,14PETR32,7753,06SBSP32,15150,41 update 12h09

China pede fim do conflito no Golfo e se oferece para aliviar crise energética do Sudeste Asiático

A China pediu na quinta-feira o fim do conflito no Golfo e disse que a segurança das vias navegáveis não deve ser perturbada, acrescentando que está disposta a trabalhar com o Sudeste Asiático para lidar com a escassez de energia, no momento em que os mercados de petróleo estão sofrendo com os choques no fornecimento. Embora a guerra dos EUA e Israel contra o Irã tenha permitido que a China se apresentasse como a superpotência mais confiável, analistas dizem que ela desconfia das incertezas do mercado global de energia, principalmente porque precisa dos recursos que vem estocando desde o final dos anos 2000 para alimentar o setor de manufatura que sustenta sua economia. Ajudar os 700 milhões de habitantes do Sudeste Asiático seria um alívio bem-vindo para os importadores de petróleo da região, após uma ordem de Pequim no início deste mês para proibir as exportações chinesas de diesel, gasolina e combustível de aviação. A China também está restringindo as exportações de fertilizantes, que dependem de subprodutos do refino de petróleo e gás, para proteger seu mercado interno. (Reuters)

update 12h08

Ibovespa: BEEF3 é a maior baixa do dia até aqui; veja as demais

Dia (%)Valor (R$)BEEF3-8,373,94VAMO3-4,313,33USIM5-4,026,21VIVA3-3,4423,84ASAI3-3,107,51 update 12h08

Traders de títulos já não veem chance de corte de juros pelo Fed em 2026

Com guerra no Oriente Médio, petróleo em alta e Banco da Inglaterra soando o alerta para a inflação, mercado americano passa a precificar até nova alta de juros, em vez de corte pelo Fed.

update 12h08

Dólar comercial vira para queda de 0,06%, a R$ 5,244

update 12h05

Ibovespa reduz perdas e agora cai 0,26%, aos 179.177,39 pontos

update 12h04

Banco Central informa terceira parcial PTAX com compra a R$ 5,2473 e venda a R$ 5,2479

update 12h01

Minerva (BEEF3) recua mais de 6% após balanço do 4T e corte em recomendação

Riscos internacionais marcam expectativas tanto para MBRF quanto para Minerva.

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update 11h54

Bolsonaro teve boa evolução nas últimas 24 horas, segue sem previsão de alta da UTI, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas e segue sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva do hospital DF Star, em Brasília, onde recebe tratamento para uma pneumonia bacteriana bilateral, disse boletim médico do hospital nesta quinta-feira. “Manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento”, afirma o boletim. Bolsonaro, de 70 anos, foi internado na semana passada depois de ter febre alta e vômito na prisão em Brasília onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Ele nega que tenha tentado um golpe de Estado. O ex-presidente foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana provocada por broncoaspiração. Em janeiro, Bolsonaro também foi levado para o hospital depois de sofrer uma queda na sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília onde cumpria pena antes de ser transferido para uma prisão. (Reuters)

update 11h49

Hapvida (HAPV3) tem nova decepção no 4T e ação chega a cair 15%, mas ameniza

Papel já havia caído 75% desde o resultado do terceiro trimestre, em novembro do ano passado.

update 11h45

Futuros do petróleo em alta: WTI sobe 1,23%, a US$ 97,50; e Brent avança 4,11%, a US$ 111,79

update 11h42

Ibovesap reduz perdas e agora cai 0,47%, aos 178.790,63 pontos

update 11h31

MBRF vê cenário favorável para grãos do Brasil, sem impacto imediato de “choque” de fertilizantes

A empresa de alimentos MBRF (MBRF3), uma das maiores compradoras de soja e milho do Brasil para a produção de ração aos seus produtores integrados de frangos e suínos, avalia que o cenário para safras brasileiras em 2026 segue favorável, disse nesta quinta-feira o diretor vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores, José Ignácio Scoseria Rey. Em teleconferência de resultados trimestrais, ele afirmou que o Brasil deverá voltar a ter uma colheita de milho acima de 130 milhões de toneladas, similar à produção do ano passado, confiando nas condições climáticas para a segunda safra, que ainda está em plantio. Com relação à soja, ele citou estimativa de uma produção recorde de cerca de 180 milhões de toneladas. “De forma geral, o cenário de grãos está muito positivo”, disse o executivo. Com relação a eventuais impactos do custo dos fertilizantes nitrogenados pela guerra no Irã, o diretor comentou que ele não é imediato para a produção de grãos. Poderia haver algum problema se o conflito no Golfo Pérsico, por onde transitam importantes volumes de fertilizantes, acabar se estendendo. “Tem tempo para isso, o choque (de preço) nos fertilizantes não deverá impactar a produção no curto prazo”, afirmou. (Reuters)

update 11h31

Seis países afirmam estar prontos para ajudar no Estreito de Ormuz e estabilizar os mercados de energia

Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão afirmam que tomarão medidas para estabilizar os mercados de energia e estão prontos para se juntar aos “esforços apropriados” para garantir a passagem segura pelo Estreito de Ormuz. Em uma declaração conjunta, os países condenaram os ataques do Irã e pediram que ele os cesse imediatamente. Também afirmaram que trabalharão com as nações produtoras de energia para aumentar a produção e estabilizar os mercados. “Tomaremos outras medidas para estabilizar os mercados de energia, incluindo trabalhar com certas nações produtoras para aumentar a produção”, disseram.

update 11h29

Samsung planeja investir mais de US$ 73 bi em 2026 para liderar setor de chips de IA

A Samsung Electronics anunciou nesta quinta-feira que planeja investir mais de 110 trilhões de wons (US$73,24 bilhões) este ano em pesquisa e desenvolvimento e em instalações, com o objetivo de liderar a indústria de semicondutores em inteligência artificial. A empresa sul-coreana também afirmou, em um comunicado corporativo, que estava buscando fusões e aquisições significativas em áreas como robótica, tecnologia médica, eletrônica automotiva e soluções de ar condicionado. No ano passado, a Samsung, maior produtora mundial de chips de memória, afirmou ter investido um total de 90,4 trilhões de wons, incluindo 52,7 trilhões de wons em despesas de capital e 37,7 trilhões de wons em pesquisa e desenvolvimento. A Samsung acrescentou que planeja pagar 9,8 trilhões de wons em dividendos regulares em 2026. (Reuters)

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update 11h25

Decisão do Copom: momento reforça a importância de uma leitura mais técnica e estruturada do mercado por parte dos investidores, diz especialista

“O corte de 0,25 ponto na Selic marca mais um passo importante dentro de um ciclo que tende a ser gradual, mas consistente”, diz Fabio Louzada, CEO da B7 Business School. “Mesmo com o cenário externo mais desafiador, especialmente com a alta do petróleo, o momento reforça a importância de uma leitura mais técnica e estruturada do mercado por parte dos investidores. Esse ambiente amplia o papel da educação financeira, porque exige decisões mais conscientes e menos baseadas em expectativa de movimentos rápidos de juros. Para quem está preparado, o cenário continua oferecendo oportunidades relevantes, principalmente na construção de estratégias de longo prazo mais equilibradas e resilientes”.

update 11h25

Após queda de 3% no início da sessão, VALE3 agora recua 1,89%, a R$ 75,67

update 11h24

Apesar de comentários de Trump, autoridades israelenses afirmam que EUA sabiam do ataque ao campo de gás do Irã

O ataque de Israel a um campo de gás iraniano na quarta-feira foi coordenado com os Estados Unidos, mas provavelmente não será repetido, disseram três autoridades israelenses nesta quinta-feira, apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que não sabia de nada. O ataque ao campo de gás iraniano de South Pars atraiu ataque aéreo iraniano à infraestrutura de energia no Catar e em todo o Oriente Médio, marcando a maior escalada na guerra de quase três semanas dos EUA e Israel contra o Irã. Israel não reconheceu publicamente a responsabilidade pelo ataque a South Pars. Na noite de quarta-feira, Trump disse em uma publicação na rede social que Washington “não sabia nada sobre esse ataque em particular” e que Israel não atacaria mais o campo de gás, a menos que o Irã atacasse novamente o Catar. As três autoridades israelenses, que falaram sob condição de anonimato, disseram que Israel não ficou surpreso com os comentários de Trump. Eles descreveram a dinâmica como semelhante à que ocorreu depois que Israel atacou depósitos de combustível no Irã há várias semanas. Após esses ataques, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que “nesse caso específico, os ataques não foram nossos”. (Reuters)

update 11h21

Ibovespa recua com exterior desfavorável em meio à análise de balanços e decisão do BC

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, pressionado pelo cenário externo desfavorável, com nova disparada do petróleo, que voltou a tocar os US$119 após ataques do Irã a instalações de energia no Oriente Médio. Investidores da bolsa paulista também repercutiam a decisão de política monetária do Banco Central na véspera, bem como uma série de resultados corporativos no Brasil, com Hapvida chegando a desabar quase 15% após tombo de quase 65% no lucro do quarto trimestre. O volume financeiro somava R$7,16 bilhões. No cenário geopolítico, o Irã atacou infraestruturas de energia no Oriente Médio, em retaliação aos ataques israelenses às suas instalações de gás, marcando a maior escalada da guerra de quase três semanas. Os ataques causaram danos à maior usina de gás do mundo no Catar, tiveram como alvo uma refinaria na Arábia Saudita, forçaram os Emirados Árabes Unidos a fechar as instalações de gás e provocaram incêndios em duas refinarias do Kuweit. (Reuters)

update 11h13

Gilmar anula quebra de sigilo ligada a resort com elo a Toffoli e Banco Master

Decisão suspende medida da CPI que mirava fundo ligado ao caso Master.

update 11h09

EUA: vendas de casas novas em janeiro caem 17,6% em relação a dezembro, com 587 mil, queda maior do que a de 6,8% do mês anterior (revisada de menos 1,8%), com 712 mil

update 11h08

Banco Central informa segunda parcial PTAX com compra a R$ 5,2597 e venda a R$ 5,2603

update 11h07

Alcolumbre nega acordo que ligaria CPI do Master ao PL da dosimetria

Presidente do Senado rejeita versão sobre troca entre veto e investigação.

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update 11h03

Ações de Petrobras ampliam ganhos; PETR3 sobe 2,25% e PETR4 avança 1,28%

update 11h02

Após abrir em forte queda, Ibovespa reduz perdas; agora cai 0,51%, aos 178.728,06 pontos

update 10h58

Dólar comercial reduz alta para +0,40%, a R$ 5,266

update 10h51

Dino cobra explicações de presidente da CPMI do INSS sobre suposta ligação com Master

Senador Carlos Viana tem cinco dias para responder a denúncias sobre repasses.

update 10h50

Petrorecôncavo (RECV3): banco rebaixa ação para neutra e reduz preço-alvo

O Bradesco BBI rebaixa a recomendação para Petrorecôncavo (RECV3) de compra para neutra e reduz preço-alvo para o final de 2026 para R$ 15, ante R$ 16, “devido à revisão para baixo de nossas estimativas de produção com base em números atuais mais fracos do que o esperado e uma perspectiva mais incerta para a retomada do crescimento no futuro”.

update 10h43

Ações de Axia ampliam perdas; AXIA3 perde 2,55% e AXIA6 recua 2,47%

update 10h37

Maior porta-aviões do mundo deixa operação para reparo por incêndio e ralos entupidos

O USS Gerald R. Ford está atualmente operando no Mar Vermelho.

update 10h36

VIX: índice de volatilidade nos EUA dispara 8,01%, aos 27,10 pontos

update 10h35

VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira abre com forte alta de 6,84%, aos 28,60 pontos

update 10h35

Ibovespa tenta sustentar os 177 mil pontos; agora recua 1,33%, aos 177.244,63 pontos

update 10h34

Secretário-geral da ONU pede que EUA e Israel acabem com guerra e que Irã pare de atacar vizinhos

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu na quinta-feira que Estados Unidos e Israel acabem com a guerra e conclamou o Irã a parar de atacar seus vizinhos. “Está mais do que na hora de acabar com essa guerra que corre o risco de ficar completamente fora de controle”, disse Guterres aos repórteres em Bruxelas, depois de se reunir com os líderes da União Europeia. Ele também pediu o fim do fechamento do Estreito de Hormuz, que ameaça a economia mundial. (Reuters)

update 10h33

Principais índices em Nova York abrem com novas perdas

Investidores em Wall Street continuam saindo de suas posições, após dados de inflação (PPI) virem mais altos do que o previsto na véspera e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizer, após manter as taxas de juros intocadas, que a incerteza aumentou. Além disso, os preços do petróleo seguem subindo, com a Guerra no Irã se agravando. “O dilema central de toda a situação permanece o mesmo: os EUA e Israel ‘ganharam’ a guerra no sentido convencional, mas não parece haver uma solução militar para reabrir o Estreito de Ormuz sem o envio de tropas terrestres, o que significa que a hidrovia provavelmente não voltará ao normal sem algum tipo de acordo diplomático – e não parece, no momento, que muito esforço esteja sendo feito para alcançá-lo”, disse à CNBC Adam Crisafulli, da Vital Knowledge.

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Dow Jones: -0,66%S&P 500: -0,88%Nasdaq: -1,25% update 10h28

Taxas dos DIs sobem quase 30 pontos-base com ajustes após decisão sobre Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anunciou na noite de quarta-feira o corte de 25 pontos-base da Selic, para 14,75% ao ano.

update 10h27

HSBC avalia cortes profundos de empregos à medida que transformação pela IA se desenrola, diz Bloomberg News

O HSBC Holdings está avaliando uma onda de cortes profundos de empregos nos próximos anos, que poderá afetar cerca de 20.000 postos de trabalho, ou aproximadamente 10% de sua força de trabalho total, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto. As ações do HSBC listadas em Hong Kong caíram 2,2% nas negociações da manhã. Funções que não envolvem contato direto com clientes em centros de atendimento globais estão entre as que devem ser mais impactadas pela aposta do banco em IA, embora a avaliação esteja em estágio inicial, segundo a matéria, que acrescenta que a revisão ainda está em fase preliminar e nenhuma decisão final foi tomada.

update 10h26

Senadora pressiona indicado de Trump ao Fed para esclarecer interações com Epstein

Ele foi escolhido por Trump para suceder o atual chair do Fed, Jerome Powell, quando seu mandato terminar em maio.

update 10h25

Ações de Azul (AZUL4) renovam mínima, com -12,58%, a R$ 139,00

update 10h23

Bessent diz que reuniões de indicado ao Fed com parlamentares estão indo bem

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que as reuniões entre o indicado do presidente Donald Trump para o comando do Federal Reserve, Kevin Warsh, e parlamentares estão indo muito bem, mas não quis comentar se a investigação federal sobre o atual chair seria abandonada. A confirmação de Warsh pelo Senado foi colocada em um limbo pela promessa de um importante senador republicano de bloquear a indicação enquanto a investigação da promotora federal Jeanine Pirro sobre o chair do Fed, Jerome Powell, continuar. “Não vou comentar sobre a investigação em andamento. Veremos como isso vai se desenrolar. Mas o que vai acontecer: Kevin Warsh tem se reunido com senadores. As reuniões estão indo muito bem. Haverá uma audiência”, disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network. “O que será adiado é a votação.” (Reutersva)

update 10h22

Hapvida (HAPV3) abre com forte baixa: menos 10,84%, a R$ 7,33

update 10h21

Grandes bancos abrem sessão com quedas amplas: BBAS3, -1,54%; BBDC4, -1,93%; ITUB4, -1,32%; SANB11, -1,65%

update 10h20

Ibovespa sai dos leilões com baixa de 1,32%, aos 177.272,85 pontos; HAPV3 é a única ainda em leilão

update 10h19

Ibovespa cai 1% com exterior e após Copom

O Ibovespa opera em forte queda nos primeiros negócios desta quinta-feira (19), aos 177,2 mil pontos, com investidores repercutindo a decisão do Copom, que reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual e sinalizou espaço para novos cortes, ainda que condicionados ao cenário externo mais incerto. Destaque para a forte queda de VALE3, que recua 3%, assim como os grandes bancos e as varejistas. Já Petrobras (PETR4) sobe 1% em meio à alta dos barris de petróleo. O dólar comercial avança a R$ 5,30, com +1%, enquanto os juros futuros sobem por toda a curva. Investidores também acompanham a sequência de intervenções do Tesouro nos leilões de títulos, em meio à volatilidade recente, e as discussões envolvendo caminhoneiros sobre possíveis medidas para evitar paralisações ao longo do dia. Na avaliação do Bradesco BBI, a curva de juros pode sofrer inclinação adicional, influenciada tanto pelo salto do petróleo quanto pelo aumento dos yields americanos. O anúncio do BC seguiu-se à decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros, movimento que foi seguido pelo Banco do Japão nesta quinta-feira. O dia terá ainda as decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Ataques ao campo de gás South Pars, no Irã, à maior usina de gás do mundo no Catar e a refinarias de petróleo na Arábia Saudita e no Kuweit fizeram os preços do petróleo tipo Brent disparar para US$113 o barril LCOc1. Ainda na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, farão um comunicado à imprensa às 19h, em São Bernardo do Campo (SP), em que Haddad deve anunciar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro recua 0,60%, Nasdaq Futuro cai 0,68% e o S&P 500 Futuro tem desvalorização de 0,75%. (Felipe Alves)

update 10h17

Frigoríficos: MBRF3 abre dia com alta de 1,00%, após balanço do 4T25; e BEEF3 desce 3,02%

update 10h16

Varejistas em queda nesta manhã: AMER3, -2,03%; AZZA3, -3,61%; AUAU3, -2,07%; BHIA3, -2,84%; CEAB3, -4,69%; LREN3, -2,78%; MGLU3, -3,50%; RIAA3, -3,47%; VIVA3, -5,87%

update 10h14

Axia Energia inicia manhã com fortes quedas: AXIA3 tem menos 3,19% e AXIA6 recua 3,06%

update 10h13

Petro juniores começam dia de forma mista: PRIO3, +2,74%; RECV3, -1,89%; BRAV3, +0,77%

update 10h11

Siderúrgicas começam com amplas baixas: CSNA3, -3,47%; GGBR4, -2,70%; GOAU4, -3,04%; USIM5, -5,10%

update 10h10

Supermercadistas começam dia com baixas: ASAI3, -3,48%; GMAT3, -8,04%; PCAR3, -1,46%

update 10h09

B3 (B3SA3) abre pregão com forte queda de 3,39%, a R$ 16,54

update 10h08

Petrobras começa sessão com altas de 0,95% (PETR3) e 0,68% (PETR4)

update 10h08

Vale (VALE3) abre dia com forte baixa de 3,29%, a R$ 74,59

update 10h06

CVC (CVCB3) abre dia com alta de 1,04%, a R$ 1,95, após 4T25

update 10h04

Embraer (EMBJ3) abre dia com queda de 2,49%, a R$ 74,37

update 10h03

Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 5,2805 e venda a R$ 5,2811

update 10h03

Ibovespa abre, preliminarmente, com queda de 0,03%, aos 179.583,59 pontos

update 10h01

Índice de Small Caps (SMLL) abre, preliminarmente, com baixa de 0,03%, aos 2.323,27 pontos

update 9h55

Alemanha só agirá no Oriente Médio “quando as armas se calarem”

O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que Berlim não intervirá no Oriente Médio enquanto a guerra entre EUA e Israel contra o Irã continuar. O papel da Alemanha dependerá do fim das hostilidades: “só poderemos nos envolver quando as armas se calarem”, disse. “Podemos fazer muito, inclusive abrir as rotas marítimas e mantê-las desobstruídas. Mas não faremos isso enquanto as hostilidades estiverem em curso. Só faremos isso quando as hostilidades terminarem”, negando mais uma vez os apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, para que os aliados ajudassem no Estreito de Ormuz.

update 9h54

Hypera (HYPE3) anuncia subscrição de R$ 1,403 bilhão em aumento de capital

Como a operação previa a emissão de até 70.588.236 ações, restaram 4.578.377 papéis não subscritos.

update 9h51

Blackrock passa a deter 4,981% de participação na Azzas 2154

update 9h49

Embraer (EMBJ3): XP eleva recomendação para compra, com novo preço-alvo

Após uma queda de aproximadamente 27% em relação às máximas recentes, a XP eleva recomendação para as ações da Embraer (EMBJ3) de neutra para compra e estabelece um preço-alvo de R$ 92 por ação para o final de 2026. Embora o conflito em curso entre EUA e Irã tenha aumentado os riscos para as empresas do setor aeroespacial, principalmente considerando a alta nos preços do querosene de aviação, a recente desvalorização das ações da Embraer foi excessiva, criando um ponto de entrada para a compra. O índice P/L estimado para 2026-2027, de aproximadamente 20 a 16 vezes, não parece mais exigente, dado o perfil de crescimento com menor risco da Embraer para o futuro, sustentado por melhorias significativas na carteira de pedidos nos últimos anos; múltiplas opções permanecem como riscos de alta; e o desconto crescente em relação aos seus pares globais aumenta o apelo relativo da Embraer dentro do setor. Finalmente, embora o ímpeto de curto prazo permaneça moderado enquanto o conflito no Oriente Médio persistir, a história sugere que tais choques eventualmente se normalizam.

update 9h46

Companhias aéreas europeias e UE discutem sobre apelos para adiar regras de combustível verde

Dirigentes das companhias aéreas europeias instaram a UE nesta quinta-feira a adiar as medidas “inviáveis” de sua agenda verde, alertando para o aumento das tarifas devido ao conflito no Oriente Médio; no entanto, a União rejeitou rapidamente qualquer adiamento, afirmando que as metas climáticas continuam em curso. “Temos um caminho que precisamos seguir. Continuamos com nossas metas e o setor precisa investir”, disse Apostolos Tzitzikostas, comissário da UE para transporte sustentável e turismo, à Reuters. Citando a falta de oferta disponível e os altos custos, o grupo de lobby A4E do setor aéreo pediu aos órgãos reguladores que revogassem os mandatos para o uso de combustível de aviação sustentável sintético (eSAF) a partir de 2030, confirmando um relatório da Reuters. “Estamos pedindo que a implementação do eSAF seja adiada até que o sistema esteja efetivamente disponível”, afirmou Kenton Jarvis, CEO da easyJet, em uma coletiva de imprensa.

update 9h46

Hapvida (HAPV3): 4T25 foi outro trimestre fraco, ressalta banco

O 4T25 da Hapvida (HAPV3), “outro trimestre fraco”, reforçou visão do Morgan Stanley de que os desafios no Sudeste são cada vez mais estruturais, com a pressão agora atingindo a geração de caixa e o balanço patrimonial. “Mantemos nossa recomendação de cautela, pois o valor intrínseco ainda aponta para potencial de alta, mas vemos um risco crescente de que 2026 possa ser mais fraco do que o esperado”. A classificação para a ação é equal-weight (relativo a neutra), com preço-alvo de R$ 16.

update 9h40

MP que cria subsídio do diesel enfrenta pressão da oposição e do Centrão

Congresso tenta reduzir imposto do petróleo e ampliar subsídios.

update 9h38

Legisladores da UE votam para avançar em acordo comercial com EUA

Parlamentares da União Europeia votaram nesta quinta-feira para avançar a legislação relacionada ao acordo comercial entre a UE e os Estados Unidos firmado no ano passado, encerrando meses de atraso após a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de novas tarifas comerciais e sua nova taxa de importação. O comitê de Comércio do Parlamento Europeu votou de forma esmagadora — por 29 votos favoráveis, nove contra e uma abstenção — a favor da legislação, embora com várias salvaguardas adicionais, refletindo as preocupações de que o governo Trump não cumpra sua parte do acordo. O Parlamento Europeu vem debatendo propostas para remover as taxas de importação da UE sobre produtos industriais dos EUA e melhorar o acesso aos produtos agrícolas dos EUA, uma parte fundamental do acordo fechado na Escócia em julho passado, bem como para continuar com taxas zero para lagostas dos EUA, inicialmente acordadas com Trump em 2020. As propostas precisam ser aprovadas pelo Parlamento e pelos governos da UE.

update 9h37

Dólar comercial renova máxima, com +1,15%, a R$ 5,305

update 9h36

Negociações de paz na Ucrânia estão paralisadas em meio à guerra no Irã, diz Kremlin

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que as negociações entre Washington, Moscou e Kiev para acabar com a guerra na Ucrânia estavam em “pausa situacional” após o início da guerra no Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu acabar com a guerra na Ucrânia em seu retorno à Casa Branca, mas disse que os esforços para resolver o conflito têm sido uma de suas maiores decepções. O jornal Izvestia informou em uma matéria de primeira página que o Kremlin havia confirmado uma pausa nas negociações sobre a Ucrânia e que a guerra no Oriente Médio poderia levar Kiev a um compromisso. “Essa é uma pausa situacional, por razões óbvias”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres quando perguntado sobre a reportagem do Izvestia. Peskov afirmou que assim que “nossos parceiros norte-americanos” possam prestar mais atenção aos assuntos ucranianos, Moscou espera que a pausa termine e que uma nova rodada de negociações possa ocorrer. (Reuters)

update 9h33

Ibovespa futuro amplia perdas, com -1,72%, aos 177.790 pontos

update 9h31

EUA: pedidos iniciais de seguro-desemprego esta semana ficaram em 205 mil, abaixo da expectativa de 215 mil

A leitura da semana anterior apontou 213 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 210,75 mil, abaixo da média das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 211,50 mil (revisada de 212,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,857 milhão, acima do 1,847 milhão da semana anterior (revisado de 1,850 milhão).

update 9h30

Preços do gás na Europa podem subir mais de 30% ainda este ano

A projeção é de um relatório da Bloomberg Intelligence. Os preços podem subir para 90 euros por megawatt-hora, na comparação os cerca de 66 euros atuais, já que os ataques ao complexo de Ras Laffan, no Catar, ameaçam interromper cerca de 20% do fluxo global de gás natural. A previsão aponta para interrupções prolongadas, mesmo que as tensões diminuam rapidamente, restringindo a oferta e aumentando a concorrência com os compradores asiáticos. Os baixos níveis de armazenamento em toda a Europa podem aumentar ainda mais a pressão, ressalta o estudo, elevando as preocupações com a acessibilidade e a segurança energética nos próximos meses.

update 9h27

Dólar comercial renova máxima, com +0,68%, a R$ 5,281

update 9h27

Decisão do Copom: ritmo de afrouxamento monetário poderá ser ajustado, lembram analistas

O Comitê observou a desaceleração da atividade econômica, evidenciando o efeito de decisões políticas anteriores, apresentando uma inflação de 3,3% no horizonte relevante (3T27), “embora reconhecendo, acertadamente, que a incerteza em torno do cenário central é mais intensa do que o habitual”, diz o Itaú BBA. “O texto indica que o ritmo de afrouxamento monetário poderá ser ajustado, no futuro, à luz das informações que surgirem. Dado o cenário atual, com relação ao conflito no Oriente Médio e aos preços do petróleo, e considerando a assimetria implícita na declaração da reunião, percebe-se que o Copom está preparado para acelerar o afrouxamento monetário em sua próxima reunião, em 29 de abril, se as condições permitirem”. Assim, o banco crê que o Comitê “provavelmente se sentirá confortável em reduzir a taxa Selic em 50 pontos-base até lá”.

update 9h26

Prio abre primeiro poço produtor do campo de Wahoo

Prio ⁠afirmou ​que ​a entrada em operação de ⁠Wahoo ​poderia levar a companhia a ​uma produção de cerca de ​200 ⁠mil barris por dia (bpd) ⁠em 2026.

update 9h25

Ibovespa futuro amplia perdas, com -1,25%, aos 178.625 pontos

update 9h23

Índice EWZ cai 1,02% na pré-abertura dos EUA

update 9h23

Decisão do Copom: Comitê realizou o corte porque enxerga um cenário relativamente propício, ressalta economista

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, ressalta que o corte de juros foi abaixo da projeção dele, que era de 0,5 ponto percentual, com um corte efetivo de 0,25. O motivo é basicamente o conflito no Oriente Médio e das incertezas em relação ao patamar do preço do petróleo, além dos impactos sobre os combustíveis no mercado interno, como diesel e gasolina, e sobre toda a cadeia produtiva, via custos indiretos. “Ainda há uma incerteza muito grande no cenário, o que foi ressaltado tanto no balanço de riscos quanto no comunicado”, resume. “Há, no entanto, um ponto importante: o Comitê realizou o corte porque enxerga um cenário relativamente propício. A taxa de juros foi elevada para 15% e mantida nesse patamar por um período prolongado, em um movimento considerado crível, com ganho de credibilidade. Isso já vem produzindo efeitos, como a desaceleração da atividade econômica, o arrefecimento dos preços e a melhora das expectativas de inflação nos últimos meses, apesar de uma leve deterioração recente, influenciada pelo conflito”. Assim, ele segue, “o comunicado foi positivo, ao destacar essas incertezas. Em relação aos próximos passos, o Banco Central indicou a necessidade de incorporar novas informações para avaliar a profundidade e a duração do conflito, bem como seus efeitos diretos e indiretos sobre os níveis de preços. No nosso cenário base, seguimos acreditando na continuidade do ciclo de cortes, mas isso dependerá diretamente da evolução do conflito. Nossa hipótese é de uma duração relativamente breve, considerando também fatores políticos nos EUA. A alta dos preços de combustíveis, como a gasolina, pode impactar a popularidade de Donald Trump, além de pressionar os preços de outros bens e dificultar o desempenho do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato”.

update 9h20

Minério de ferro cai com flexibilização pela China de restrições a cargas Jimblebar

O contrato ‌de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China caiu 0,55%, para 807,5 iuanes (US$117,04) a tonelada.

update 9h17

Defesa de Vorcaro propõe delação conjunta inédita ao STF, diz TV

Modelo envolveria PF e PGR e tenta evitar contestação futura no caso Master.

update 9h16

Alta dos preços de energia não será temporária, diz especialista

James Meadway, codiretor da Verdant, uma think tank do Reino Unido, disse à Al Jazeera que, “há algumas semanas, talvez se pensasse que os responsáveis ​​pela definição das taxas de juros do Banco da Inglaterra, do Federal Reserve e do Banco Central Europeu conseguiriam ignorar esse aumento de preços ao definirem as taxas de juros e dizer: ‘OK, isso será temporário. A guerra terminará rapidamente e as coisas voltarão ao normal’. O que aconteceu agora é que, além do bloqueio do Estreito de Ormuz, temos uma grave interrupção na produção básica de petróleo e gás, especialmente gás, então, neste momento, tudo indica que haverá um aumento substancial nesses preços” e não será uma alta temporária.

update 9h14

Comef diz que cenário atual requer cautela nas concessões de crédito

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) avaliou que o ambiente de taxa básica de juros contracionista, aliado ao elevado endividamento de famílias e empresas, requer cautela e diligência nas concessões de crédito, de acordo com a ata de sua última reunião divulgada nesta quinta-feira. Segundo o Comef, a materialização de risco para micro, pequenas e médias empresas permaneceu elevada. Em relação às famílias, níveis elevados de ativos problemáticos e de probabilidade de calote indicam que a materialização de risco deve continuar pressionada. “O endividamento e o comprometimento de renda das famílias voltaram a crescer e permanecem em patamares historicamente elevados. O contínuo aumento da participação de modalidades mais onerosas na composição da dívida deve continuar impactando o comprometimento de renda”, apontou a ata. O Comef também avaliou que, no mercado de capitais, a maior utilização de alguns instrumentos de securitização e de estruturas que envolvem múltiplas camadas de fundos de investimento pode dificultar a adequada avaliação de riscos. (Reuters)

update 9h09

DXY: índice dólar está praticamente estável, com queda mínima de 0,03%, aos 100,05 pontos

update 9h08

DIs: juros futuros abrem dia com altas por toda a curva, exceção do vértice mais curto

Taxa (%)Variação (pp)DI1F2714,185-0,015DI1F2813,8300,080DI1F2913,8850,130DI1F3114,0950,200DI1F3213,9500,025DI1F3314,1550,210DI1F3414,0300,115DI1F3514,1200,205 update 9h08

China deve manter juros conforme guerra no Oriente Médio afeta perspectivas de inflação

A China deve manter as taxas de juros de referência pelo décimo mês consecutivo na sexta-feira, segundo pesquisa da Reuters, uma vez que o aumento dos preços globais do petróleo, impulsionado pelas tensões no Oriente Médio, adiciona incerteza às perspectivas de inflação. A meta de crescimento econômico de Pequim para 2026, de 4,5% a 5%, um pouco abaixo da expansão de 5% do ano passado, juntamente com dados de atividade econômica melhores do que o esperado nos dois primeiros meses, reduziram a urgência de implementar estímulos para sustentar a economia em geral, disseram observadores do mercado. A taxa primária de empréstimos (LPR), normalmente cobrada dos melhores clientes dos bancos, é calculada todos os meses depois que 20 bancos comerciais designados enviam as taxas propostas ao Banco do Povo da China. (Reuters)

update 9h05

Dólar comercial abre em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,259 na compra e a R$ 5,260 na venda

update 9h02

Bitcoin Futuro (BITFUT) começa dia com baixa de 1,74%, aos 369.170,00

update 9h01

Minidólar com vencimento em abril (WDOJ26) começa o dia com alta de 0,17%, cotado a 5.270,50

update 9h01

Dólar futuro abre em alta de 0,16%, cotado aos 5.268,00 pontos

update 9h01

Mini-índice com vencimento em abril de 2026 (WINJ26) abre dia com baixa de 0,67%, aos 179.755 pontos

update 9h01

Ibovespa futuro abre em baixa de 0,78%, cotado aos 179.485 pontos

update 9h01

Banco da Inglaterra mantém taxa de juros em 3,75%

update 8h58

Preços dos combustíveis no Brasil seguem com ampla diferença abaixo da paridade internacional, diz Abicom

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 52 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 6 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

Diesel A S10 (média nacional): -67%, ou -R$ 2,41 (ontem: -59%, ou -R$ 2,15)Gasolina A (média nacional): -52%, ou -R$ 1,30 (ontem: -53%, ou -R$ 1,33) update 8h55

Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Alex Carvalho e Mauro Botto

update 8h53

Lula rechaça guerra e diz que alta do diesel é ‘desgraça’ provocada por ‘ricos’

Governo anunciou um pacote de medidas para tenta conter a alta dos combustíveis.

update 8h49

CME/FedWatch: projeção de manutenção dos juros nos EUA para abril está em 95%

29/0417/063,75%-4,00%4,1%3,9%3,75%-3,50%95,9%90,9%3,50%-3,25%–5,2%

update 8h47

CPI do Crime Organizado quebra sigilo de fundo usado por Zettel para comprar resort

Documentos obtidos pela reportagem mostraram que foi com esse fundo que o pastor passou a ser sócio do resort Tayayá, por meio de aportes R$ 20 milhões no empreendimento.

update 8h43

BCs adotam tom “hawkish” ao se reunirem à sombra da guerra

Os bancos centrais dos Estados Unidos, Canadá e Japão adotaram um tom “hawkish” na quarta-feira, embora em graus variados, uma vez que a guerra contra o Irã levou os preços da energia a subirem acentuadamente em meio a uma semana crucial de reuniões das autoridades monetárias globais. Tendo lutado contra um pico de inflação liderado pelas commodities após a invasão da Rússia na Ucrânia em 2022, as autoridades estão mais uma vez andando na corda bamba – controlando as pressões sobre os preços sem tirara o crescimento dos trilhos. O Federal Reserve, o Banco do Canadá e o Banco do Japão optaram por manter as taxas de juros, mas seus líderes deixaram claro que estão em alerta, desconfiados de que o aumento dos preços da energia possa desencadear uma nova onda de inflação. “O Conselho Diretor analisará o impacto imediato da guerra sobre a inflação, mas se os preços da energia permanecerem altos, não permitiremos que seus efeitos se ampliem e se tornem uma inflação persistente”, disse o presidente do banco central canadense, Tiff Macklem, no discurso de abertura de uma coletiva de imprensa depois da decisão de manter a taxa básica de juros em 2,25%. (Reuters)

update 8h39

Arábia Saudita reserva-se o direito de ação militar contra o Irã, diz chanceler

A Arábia Saudita reserva-se o direito de agir militarmente contra o Irã e qualquer confiança com Teerã foi destruída, disse o ministro das Relações Exteriores saudita na manhã de quinta-feira, depois que Riad foi alvo de mísseis balísticos iranianos. O Irã acusou Israel de atacar suas instalações no enorme campo de gás de South Pars na quarta-feira, em uma grande escalada na guerra dos EUA e Israel contra o Irã, que fez os preços do petróleo dispararem, e retaliou prometendo ataques a alvos de petróleo e gás em todo o Golfo, disparando mísseis contra o Catar e a Arábia Saudita. Nos comentários mais duros que saíram do reino do Golfo em quase três semanas de guerra, o chanceler acusou o Irã de ações hostis premeditadas contra seus vizinhos, tanto diretamente quanto por meio de uma série de representantes regionais que ele pediu a Teerã que controlasse. “Essa pressão do Irã sairá pela culatra, política e moralmente, e certamente nos reservamos o direito de tomar ações militares, se for considerado necessário”, disse o ministro das Relações Exteriores saudita, príncipe Faisal bin Farhan, em uma coletiva de imprensa após reunião dos principais diplomatas da região em Riad.

update 8h31

Trump diz que Israel não voltará a atacar campo de gás do Irã após ter agido “violentamente”

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Israel, enfurecido, “reagiu violentamente” e atacou o principal campo de gás do Irã, uma escalada significativa na guerra dos EUA e Israel contra o Irã, mas afirmou que Israel não fará mais ataques desse tipo, a menos que o Irã retalie. O ataque de quarta-feira ao enorme campo de gás de South Pars elevou os preços do petróleo e provocou uma ameaça do Irã de atacar alvos de petróleo e gás em todo o Golfo, enquanto disparava mísseis contra o Catar e a Arábia Saudita. A escalada aumenta a interrupção sem precedentes do fornecimento global de energia, o que elevou os riscos políticos para Trump, que se juntou a Israel no ataque ao Irã há quase três semanas. A gigante estatal do petróleo QatarEnergy relatou “danos extensos” depois que mísseis iranianos atingiram a cidade industrial de Ras Laffan, que processa cerca de um quinto do suprimento global de gás. A Arábia Saudita disse que interceptou e destruiu quatro mísseis balísticos lançados em direção a Riad na quarta-feira e uma tentativa de ataque de drones a uma instalação de gás no leste do país.

update 8h28

No 20º dia da guerra, Irã intensifica ataques contra infraestrutura do Golfo Pérsico

Sirenes de alerta soaram em vários países da região e também em Israel por causa da nova ofensiva iraniana, no 20º dia da guerra no Oriente Médio.

update 8h25

Iene sobe e dólar oscila com BC do Japão e Fed mantendo taxas de juros inalteradas

O dólar se mantinha estável nesta quinta-feira, enquanto o iene se valorizava ligeiramente em relação ao dólar, depois que o Banco do Japão deixou as taxas de juros inalteradas e seu governador, Kazuo Ueda, fez declarações sobre o impacto da guerra no Irã. O iene subia 0,3%, em 159,40 por dólar, após ter se valorizado durante as declarações de Ueda. O Banco do Japão manteve sua taxa de juros em 0,75% e confirmou sua avaliação de que a economia está se recuperando moderadamente. Ueda foi mais cauteloso do que de costume em seus comentários na coletiva de imprensa, disse David Chao, estrategista de mercado global para a região Ásia-Pacífico da Invesco em Cingapura. A decisão do Banco do Japão ocorre no meio de um período crucial das principais reuniões dos bancos centrais, com os operadores buscando pistas sobre como os formuladores de políticas monetárias responderão ao impacto nos preços da energia. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC na sigla em inglês) manteve as taxas de juros estáveis na quarta-feira e projetou uma inflação mais alta, desemprego estável e uma única redução nos custos de empréstimos este ano, um cenário que, segundo o chair do Fed, Jerome Powell, está sujeito a um nível de incerteza excepcionalmente alto, à medida que as autoridades de política monetária avaliam os ataques dos EUA e de Israel ao Irã. (Reuters)

update 8h23

Eneva vence 5 GW em leilão e terá 2 novos hubs de gás, com investimentos de R$18,2 bi

A Eneva conquistou contratos equivalentes a 5,06 gigawatts (GW) de capacidade no leilão realizado pelo governo, recontratando usinas já existentes e viabilizando a construção de dois novos “hubs” de usinas e terminais de gás, com investimentos totais estimados em R$18,2 bilhões, informou a companhia na noite de quarta-feira. Em paralelo, a empresa também entrou como fornecedora de gás para outros vencedores do certame da véspera, contratando um total de 4,2 milhões de m³/dia por 15 anos a partir de 01 de outubro de 2028, e de 1,3 milhão de m³/dia por 10 anos a partir de 01 de agosto de 2031. Dos ativos existentes de seu portfólio, a Eneva conseguiu novos contratos para as usinas Povoação 1, Viana 1 e Luiz Oscar Rodrigues de Melo, que passarão a fornecer potência ao sistema elétrico a partir deste ano por mais 10 anos. Também foram recontratadas usinas do Complexo Parnaíba, no Maranhão, para início de disponibilidade em 2028 e 2029, por 10 anos, e as duas termelétricas a carvão, em Itaqui (MA) e Pecém (CE).

update 8h21

Tarcísio desembarca em Brasília e tenta articular domiciliar a Bolsonaro

Governador também terá encontro com Flávio e Valdemar em meio à indefinição do palanque em SP.

update 8h18

Ministra das Finanças do Japão diz que está em alerta máximo para volatilidade cambial

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, disse nesta quinta-feira que as autoridades estão em alerta máximo para a volatilidade do mercado cambial, apontando para eventos que podem movimentar o mercado. “Hoje é um dia em que os jogadores especulativos podem estar ativos”, disse Katayama em uma coletiva de imprensa, citando a decisão de política monetária do Banco do Japão, uma cúpula Japão-EUA e a incerteza em torno dos acontecimentos no Oriente Médio. O governo está observando os mercados com “um senso extremamente elevado de vigilância” e está preparado para tomar medidas a qualquer momento, disse Katayama, observando que grandes movimentos já estão sendo vistos, em parte devido a movimentos especulativos. (Reuters)

update 8h13

Barril de petróleo tipo Brent dispara 6% com conflito agravado no Oriente Médio

Os preços do petróleo operam em alta, após ataques a algumas das instalações energéticas mais importantes do Oriente Médio, aumentando as preocupações com um impacto mais severo do conflito que já dura quase três semanas. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, devido à redução da pressão sobre a oferta, após a compradora estatal chinesa flexibilizar algumas restrições ao minério de ferro de Jimblebar.

Petróleo WTI, +0,51%, a US$ 96,81 o barrilPetróleo Brent, +6,43%, a US$ 114,28 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,55%, a 807,50 iuanes (US$ 117,49) update 8h10

Bolsas da Europa têm fortes quedas

Os mercados europeus operam em queda nesta quinta-feira, pressionados pela escalada das tensões no Oriente Médio após ataques à infraestrutura energética no Irã e no Catar. Além do cenário geopolítico, os investidores também adotam postura cautelosa antes de uma rodada decisiva de política monetária na Europa. Estão no radar as decisões do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra, do Riksbank e do Banco Nacional Suíço, todas previstas para hoje.

STOXX 600: -2,07%DAX (Alemanha): -2,39%FTSE 100 (Reino Unido): -1,96%CAC 40 (França): -1,76%FTSE MIB (Itália): -2,03% update 8h07

Bolsas da Ásia encerram dia com queda

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa, acompanhando as perdas em Wall Street, enquanto a guerra com o Irã alimenta preocupações com o setor energético. Os investidores na Ásia também analisam a decisão do Banco do Japão sobre a taxa de juros, com o banco mantendo-a, como esperado, em 0,75%.

Shanghai SE (China), -1,39%Nikkei (Japão): -3,38%Hang Seng Index (Hong Kong): -2,02%Nifty 50 (Índia): -2,44%ASX 200 (Austrália): -1,65% update 8h04

EUA: índices futuros recuam no início do dia

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta quinta-feira (19), ampliando as perdas da véspera, à medida que a escalada do conflito no Oriente Médio impulsiona os preços do petróleo e reforça a preocupação dos investidores com um possível aumento das pressões inflacionárias. Na quarta-feira, os mercados foram abalados por um índice de preços ao produtor (PPI) acima do esperado e por previsões de inflação crescente do Federal Reserve (Fed), o que reduziu as expectativas de afrouxamento monetário. O petróleo Brent foi negociado acima de US$ 113 por barril, à medida que os ataques entre Irã e Israel a instalações energéticas críticas, que também causaram danos extensos à maior planta de exportação de gás natural liquefeito do mundo, no Catar, ampliaram as preocupações com um impacto mais duradouro do conflito.

Dow Jones Futuro: -0,15%S&P 500 Futuro: -0,16%Nasdaq Futuro: -0,27% update 8h03

BC do Japão mantém juros estáveis e alerta para pressão inflacionária da guerra contra o Irã

O Banco do Japão deixou a taxa de juros inalterada nesta quinta-feira, mas manteve seu viés de uma política monetária mais apertada, alertando que o aumento dos preços do petróleo, impulsionado pelo conflito no Oriente Médio, pode exacerbar as pressões inflacionárias. O presidente Kazuo Ueda disse que a diretoria do banco central está um pouco mais focada nos riscos de alta para a inflação do que nos riscos de baixa para o crescimento decorrentes do conflito, mantendo vivas as expectativas do mercado de um aumento dos juros no curto prazo. “Antes do conflito no Oriente Médio, a atividade das famílias e das empresas estava firme. As medidas de estímulo do governo provavelmente sustentarão a economia”, disse Ueda em uma coletiva de imprensa. “Levaremos esses pontos em consideração ao determinar o grau em que o aumento dos preços do petróleo pode pesar sobre a economia por meio da piora dos termos de troca.” Na reunião de dois dias que terminou nesta quinta-feira, o Banco do Japão manteve sua taxa de juros de curto prazo em 0,75%. Hajime Takata, membro da diretoria, repetiu uma proposta malsucedida que fez em janeiro para aumentar os juros a 1,0%, argumentando que o Japão já viu a inflação atingir 2% de forma duradoura.

update 8h02

Copom? Mercado deve seguir de olho em conflito no Oriente Médio, para além de juros

Para economistas, o corte poderia ter sido maior se não fosse a cautela com possível escalada de conflito no Irã.

update 8h00

Abertura de mercados

Investidores nacionais reagem nesta quinta-feira à decisão do Banco Central de cortar a Selic em 0,25 ponto percentual, pregando cautela diante da guerra no Oriente Médio, que vem deixando os bancos centrais de todo o mundo enfrentando dúvidas sobre quando e como lidar com o provável salto na inflação. O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC afirmou na véspera que avalia em particular o impacto dos conflitos sobre a cadeia de suprimentos global e os preços de commodities que afetam a inflação no Brasil, e enfatizou que suas projeções para a alta de preços se afastaram da meta de 3%. O anúncio do BC seguiu-se à decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros, movimento que foi seguido pelo Banco do Japão nesta quinta-feira. O dia terá ainda as decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Ataques ao campo de gás South Pars, no Irã, à maior usina de gás do mundo no Catar e a refinarias de petróleo na Arábia Saudita e no Kuweit fizeram os preços do petróleo tipo Brent disparar para US$115 o barril LCOc1. Ainda na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, farão um comunicado à imprensa às 19h, em São Bernardo do Campo (SP), em que Haddad deve anunciar sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. (Reuters)

update 7h54

Principais índices em Nova York fecharam ontem com fortes perdas

Investidores em Wall Street desanimaram após a leitura de inflação ao produtor (PPI) aparecer mais forte do que o esperado em fevereiro, aumentando as preocupações sobre o impacto das tarifas em um ambiente em que ainda não se conta com o impacto da guerra no Irã. “O número acima do esperado se deve especificamente às tarifas”, disse à CNBC Todd Schoenberger, CIO da CrossCheck Management, observando que metais, insumos industriais e custos de produção estão todos registrando preços mais altos. “Essa é uma inflação estrutural, não temporária, e provavelmente impactará a política monetária até o final do terceiro trimestre. Some-se a isso o aumento nos preços da energia que temos visto desde o início da guerra, que ainda não se refletiu nesses relatórios, e Wall Street está se preparando para uma rápida alta de preços que, claramente, chegará ao consumidor final”.

Dia (%)PontosDow Jones-1,6446.224,68S&P 500-1,366.624,68Nasdaq-1,4622.152,42 update 7h52

DIs: juros futuros terminaram ontem com altas por toda a curva

Taxa (%)Variação (pp)DI1F2714,2000,065DI1F2813,7500,115DI1F2913,7550,150DI1F3113,8950,140DI1F3213,9250,135DI1F3313,9450,135DI1F3413,9150,120DI1F3513,9150,130 update 7h50

Dólar comercial fechou ontem com alta de 0,90%, na máxima do dia

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após duas quedas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,58%, aos 100,15 pontos.

Venda: R$ 5,246Compra: R$ 5,245Mínima: R$ 5,246Máxima: R$ 5,185 update 7h48

Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem

Maiores baixas

Dia (%)Valor (R$)HAPV3-4,768,21YDUQ3-4,629,90CSNA3-4,426,06AZZA3-3,1827,11CURY3-2,9235,24

Maiores altas

Dia (%)Valor (R$)ENEV315,0824,35CPLE35,5615,20PRIO35,3366,03MBRF32,4717,03PETR31,7751,63

Mais negociadas

NegóciosDia (%)ENEV383.61315,08PETR476.9941,34PRIO353.3735,33CPLE344.7485,56VALE340.220-2,32 update 7h45

Ibovespa terminou ontem com queda de 0,43%, aos 179.639,91 pontos

Máxima: 181.550,83Mínima: 179.575,91Diferença para a abertura: -769,82 pontosVolume: R$ 30,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Segunda-feira (16): +1,25%Terça-feira (17): +0,30%Quarta-feira (18): -0,43%Semana: +1,12%Março: -4,85%1T26: +11,49%2026: +11,49%

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Fonte: InfoMoney