Vagner Sales diz que Gladson está cercado de incompetentes: “falta ação”

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), não teve papas na língua ao falar sobre o governo Gladson Cameli (Progressistas) em um evento político na sexta-feira (18). De acordo com ele, o governador está cercado de incompetentes.

O adjetivo foi dito enquanto o emedebista denunciava que um tomógrafo adquirido para o Hospital Regional do município está encaixotado há quatro meses sob a justificativa, segundo ele, de não haver espaço para a instalação.

“Se construíram um hospital em 40 dias, porque não se faz uma sala para colocar um tomógrafo para atender a nossa população? Isso é incompetência. Eu não diria nem do governador, mas daqueles que o cercam, que não têm visão do que é o sofrimento do povo desse estado”, disse.

O ex-gestor afirmou ainda que o dinheiro que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) envia ao Acre tem servido mais para comprar veículos para perseguir trabalhador rural do que para ambulâncias. “Se formos ao ramais e vermos o abandono que tá os nossos agricultores daqui de Cruzeiro do Sul e de todo canto, a gente vai dizer que não tá bem. Tá faltando gestão”.

“O governo que não gerencia nem o dinheiro que se joga na conta é incompetente. Daquele recurso que o nosso senador [Márcio Bittar, do MDB] disse que Bolsonaro mandou para o Acre, mais de R$ 1 bilhão, a gente começa a se perguntar onde tá esse dinheiro”, continua.

Ele finaliza dizendo que um governo deve trabalhar para aqueles que mais precisam e cobra de Gladson mais ação e menos promessa. “Os que mais precisam estão abandonados. Eu não sei quando vão enxergar esses que realmente precisam de apoio. Falta ação. Ninguém governa só com palavras, a gente governa com ação. O governador tem que ter pulso”.