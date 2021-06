Veja os salários chocantes do time de esporte da Band

A loira é uma das contratadas que mais faz sucesso na Band quando o assunto é audiência.

Em consequência de seu bom desempenho, a jornalista recebe em média 180 mil reais mensais! Isso faz com que a artista receba um dos maiores salários do canal paulista.

O parceiro da comentarista, Denilson está muito perto disso. Segundos investigamos, o ex-jogador da Seleção brasileira recebe em média 150 mil reais mensais.

Além de Denilson e Renata Fan, Neto também não fica para trás quando falamos números. De acordo com as informações, o apresentador do Os Donas da Bola ganha cerca de R$200 mil na Rede Bandeirantes. E, é estimado que ele tenha um dos maiores salários entre os apresentadores da Band.

Apesar de Neto receber um salário de dar inveja, o jornalista perde o posto para Milton Neves. O veterano dos esportes ganha em torno de R$500 mil. Atualmente Milton Neves apresenta o Terceiro Tempo da TV Band e tem um ótimo salário na emissora.