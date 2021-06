Um vídeo que cuircula nas redes sociais mostra o momento de revolta de uma mulher que enfrentava a fila na agência da Caixa Econômica na manhã desta segunda-feira (7), em Cruzeiro do Sul.

A cliente, chateada com a demora no atendimento, descontou a raiva nos seguranças. Nas imagens é possível ver que os trabalhadores tentam conversar com a mulher, mas sem resultado: ela parte para cima deles e começa a agredi-los com a bolsa e chutes.

Assista: