O prefeito disse que ainda é cedo para definições e que o processo de formação de chapas deve ocorrer apenas nos próximos meses

⏱️ 2 mins leitura

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, evitou dar peso às especulações sobre alianças para as eleições de 2026 e afirmou que o cenário político ainda está em fase inicial. A declaração foi dada em entrevista ao ContilNet na última sexta-feira (10).

Nos últimos dias, circularam rumores sobre possíveis rearranjos políticos no estado, incluindo um suposto rompimento dele com a governadora Mailza Assis e o deputado Nicolau Júnior. As especulações diziam ainda que Zequinha poderia indicar o vice-governador nas chapas do senador Alan Rick e do ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. O nome indicado seria o do professor da Ufac e ex-secretário de Saúde, Marcelo Siqueira, em possíveis composições.

Sem mencionar diretamente essas articulações, Zequinha afirmou que há muitas informações desencontradas no ambiente político, o que chamou de ‘fofoca’. “A gente tem assistido muita coisa, muita fofoca, muita conversa, a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade”, disse.

VEJA TAMBÉM: “Ele fez uma escolha”: Mailza fala pela 1ª vez sobre saída de Márcio Pereira

O prefeito disse que ainda é cedo para definições e que o processo de formação de chapas deve ocorrer apenas nos próximos meses.

“As eleições vão demorar ainda, a definição de chapa será daqui a três meses. Então é importante que possa haver muito diálogo, muita conversa, muita maturidade nas decisões”, afirmou.

Segundo ele, a intensificação de movimentações neste momento é comum por conta do calendário político, especialmente com a proximidade dos prazos partidários. “Essa movimentação é natural, quando você chega ao final do prazo de inscrições partidárias, normalmente ela é típica desse período”, avaliou.

E a candidatura de Mailza?

Colocando um ponto final nas especulações, Zequinha defendeu o nome colocado à disposição do partido dele, o Progressistas, para a disputa ao governo: o da governadora Mailza Assis.

“Eu sou do Progressistas, temos uma candidata que é a Mailza e estamos trabalhando para que a gente possa dialogar com todos os prefeitos, com toda a classe política”, concluiu.