1º Mostra Juvenil Cultural é realizada em Rio Branco com participação de diversos artistas

Com o objetivo de reconhecer e fortalecer as ações artísticas e culturais realizadas no Estado do Acre, nos dias 7 e 8 de agosto acontece a 1º Mostra Juvenil Cultural em Rio Branco e conta com a participação de diversos artistas. O evento é realizado de modo presencial na Usina de Arte João Donato e com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube.

“A 1° Mostra Juvenil Cultural nasceu visando promover a difusão, valorização e fortalecimento das ações artísticas e culturais desenvolvidas no Estado do Acre. O evento busca tornar o jovem artista como protagonista na propagação da arte em sua comunidade”, explica um dos organizadores do evento, Kayo Matheus.

Os interessados em participar devem se inscrever por meio do site da 1ª Mostra Juvenil Cultural (https://www.mostrajuvenilacre.com). Segundo informações do site, as vagas são limitadas devido às restrições, por isso serão disponibilizadas apenas 60 vagas em cada roda de conversa.

O evento conta com a participação de artistas acreanos para expor conhecimento, informações e práticas nas diversas áreas culturais. Os artistas confirmados são Luis Eduardo, Aquila Misael, Manoella Dantas, Natan Di França, Thainá Araújo, Alessandro Gondim, Iana Sarquis, Daniel Cabral, Anna Carolina, Deivid de Menezes e Mayra Ferreira.

Cronograma do evento

Dia 7 de agosto

9:30 – Mesa redonda com jovens escritores

14:30 – Economia criativa e o impacto da pandemia na área musical

Dia 8 de Agosto

09:30 – Seminário sobre culturas integradas com artistas veteranos de diferentes segmentos culturais.

17:00 – Encerramento com sarau artístico-cultural