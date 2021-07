‘A casa caiu’: líder do Bonde dos 13 no Taquari é preso com arma e munições

O líder da facção Bonde do 13 no bairro Taquari, Marcelino Ferreira da Silva, 28 anos, foi preso e um menor de 17 anos foi apreendido, acusados de porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta terça-feira (7), na Rua Praia do Futuro, no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando avistaram um carro modelo Palio de cor preto, trafegando em alta velocidade na rua Baguari, próximo a igreja Brasil para Cristo, e deram ordem de parada, porém, o motorista não obedeceu e empreendeu fuga.

A perseguição ocorreu por várias quadras do Loteamento Praia do Amapá e a guarnição pediu apoio ao Batalhão de Trânsito que estava na área, que conseguiram interceptar e abordar o motorista do veículo já na rua Praia do Futuro.

Na direção do carro estava o menor de 17 anos, que não estava com nada ilícito ao passar pela revista pessoal. Marcelino também não estava nada ilícito. Ao fazer a revista no veículo, a guarnição encontrou embaixo do banco do passageiro um revólver calibre 38 com várias munições.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla) com a arma de fogo e as munições e o veículo que não possuía restrição de roubo nem furto, para a tomada das medidas cabíveis.

Na Defla, o veículo foi multado por direção perigosa, por ter uma pessoa não habilitada e menor de idade dirigindo o carro. Após os procedimentos de praxe, os homens ficaram à disposição da Justiça na Unidade de Segurança Pública.