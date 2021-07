Acidente entre duas motos, na Estrada Jarbas Passarinho, deixa motociclistas feridos; veja vídeo

Uma colisão entre duas motocicletas deixou dois feridos na Estrada Jarbas Passarinho, proximidades do Parque Sabiá, em Rio Branco.

Informações do Sargento Oliveira, da Polícia Militar do Acre (PM-AC) dão conta de que uma das motocicletas avançou a rotatória e causou o acidente que comprometeu, por alguns minutos, o trânsito da cidade. Ele e sua equipe foram os responsáveis pela ação policial no local.

A ação da Polícia foi rápida e, em questão de minutos, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local para prestar atendimento.

Todos os envolvidos no acidente receberam os cuidados e foram liberados. Não houve escoriações graves. O trânsito já está normalizado.