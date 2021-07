Acreano que comeu 35 pedaços de pizza quer manter recorde: “Se me baterem, vou lá de novo”

Depois que o jovem Manuares Júnior, do bairro Calafate, alcançou na última terça-feira (20), o desafio do restaurante e pizzaria “A Princesinha” de comer 35 fatias de pizza com ajuda de quatro garrafinhas de 500ml de água e metade de um refrigerante de 2 litros, os internautas entraram em euforia para tentar comer mais pedaços que o rapaz.

Em um grupo de gastronomia, as pessoas comentaram em uma postagem afirmando que conseguiriam bater facilmente o recorde de Manuares. “Vou passar uma semana sem comer e vou aí (risos)”, disse uma internauta. Outra seguidora comentou que comeu 12 fatias. “Me achei a doida”, falou.

Alguns até tentaram a sorte, (ou melhor, a barriga). O empresário Ramon Olivier do “A Princesinha”, comentou via rede social que um rapaz chamado Tiago empacou nas 29 fatias. “Saiu sorrindo dizendo que volta”, falou.

No entanto, Manuares não parece desistir de manter ou de estender ainda mais o recorde. “Se me baterem eu vou lá de novo”, comentou.

Para participar da promoção, basta fazer a reserva através dos telefones (68)99943-2112 ou (68) 3222-7100. Vale ressaltar que quem bater a marca do “Rodízio dos Brocados”, não paga nada e ainda ganhará um convite a outro rodízio. Caso o “brocado” ou “brocada” não consiga, pagará o valor de R$35 no dinheiro ou R$39 no cartão.