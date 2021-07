Acusado de atear fogo em moto de policial é preso na zona rural de Cruzeiro do Sul

A prisão de V. D. N. M., ocorreu nesta quarta-feira,14, no ramal do Zé Alves, próximo à Vila Lagoinha BR 364 em Cruzeiro do Sul. Ele e o pai que são acusados de furto (estavam inclusive de posse de documentos e carteira de uma vítima de furto ocorrido nos últimos dias), foram encontrados por policiais civis da cidade e de Rio Branco, próximos a uma casa na zona rural.

V.D.M.N, quando era menor de idade, é acusado de ter colocado fogo em uma motocicleta de um policial civil de Mâncio Lima.

Ele foi conduzido à delegacia da Mulher e do Menor e posteriormente ao Instituto Sócio Educativo (ISE). Já o pai do rapaz foi ouvido e liberado, haja vista não ter flagrante quanto ao crime de furto.