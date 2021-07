Agentes do FBI devem voltar ao Acre e doar equipamentos para identificar ataques terroristas

Depois que visitaram as fronteiras do Acre na última semana, os agentes do Departamento Federal de Investigação (FBI) dos Estados Unidos (USA) devem voltar ao Acre em outubro.

A informação foi dada pelo diretor de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Acre (Sejusp), coronel Ulysses Araújo, ao site ContilNet.

A ação faz parte de um convênio entre o Governo do Estado e a Embaixada Americana.

Ulysses explicou que os agentes vão realizar uma formação com os integrantes das forças de Segurança do Acre sobre o combate aos crimes de fronteira, envolvendo tráfico de drogas e de pessoas, principalmente.

“A visita resultou em uma avaliação e compilação dos dados registrados nas fronteiras do Acre. A partir disso, eles vão estudar formas de nos auxiliar no combate a esses crimes fronteiriços”, argumentou Araújo.

O diretor de operações disse ainda que a tropa estuda a doação de equipamentos de identificação biométrica para o Acre que auxiliam na identificação de possíveis terroristas ou ataques criminosos.