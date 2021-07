Anitta, Israel & Rodolffo e Pabllo Vittar: as músicas brasileiras estão bombando nas Olimpíadas de Tóquio

Pode avisar que não é só no esporte que o Brasil está arrasando nas Olimpíadas de Tóquio. Durante as transmissões do vôlei nesta sexta-feira, 23/7, a internet estava atentíssima e percebeu que a trilha sonora dos jogos é brasileira! Teve Anitta, Israel & Rodolffo, Pabllo Vittar e Barões da Pisadinha na playlist. 🎶

Tudo começou com a partida entre Brasil e Argentina no vôlei de praia feminino, com Ágatha e Duda entregando tudo em quadra, e Anitta tocando no fundo:

tá tocando anitta na quadra do vôlei de praia, é do brasil pic.twitter.com/TzE6zYF5jg — andré (@andreariell) July 24, 2021

Aí, chegou a hora da estreia do vôlei de quadra masculino contra a Tunísia. Antes do jogo começar, o DJ deu play em ‘Zap Zum’ da Pabllo Vittar:

E sabe onde a gente SEMPRE escuta essa mesma música? Nos stories de um certo atleta icônico do vôlei brasileiro (ele mesmo, Douglas Souza):

TÁ TOCANDO ZAP ZUM DURANTE O AQUECIMENTO!!! UAR pic.twitter.com/1TkOX5UOaW — Acervo Douglas Souza (@acervodsouza) July 24, 2021

Seria um sinal do que estava por vir? Parece que sim… Porque quando o Douglas fez ponto pro Brasil, tocou Pabllo Vittar de novo:

Amo que toda vez que o Douglas Souza faz ponto pro Brasil eles tocam Zap zum da pabllo vittar #Tokyo2020 #VoleiNoSporTV VAI BRASIL pic.twitter.com/HUGGIggAw2 — gilnitta (@gilnitta) July 24, 2021

Mas calma, porque não parou por aí, não. Israel & Rodolffo, com o hit ‘Batom de Cereja’ também fizeram seu debut nas paradas olímpicas:

BATOM DE CEREJA TOCANDO NO OUTRO LADO DO MUNDO NÃO TEM JEITO SÃO OS MAIORES MESMO — Bia ticoliro 🚔 (@biaticoliro) July 24, 2021

Você é daqueles que aperta o play em Barões da Pisadinha pra dar uma animada? Opa, parece que o DJ das Olimpíadas também!

É o poder do nosso Brasil, servindo tudo nos esportes e na música! 💚💛