Aos prantos, Dj Ivis assume em vídeo: “eu sozinho me derrubei”

O caso da agressão física do Dj Ivis teve grande repercussão após vídeo divulgado pelo artista. Ivis foi levado para a prisão quarta-feira (14) em fortaleza (CE) e é acusado de agressão corporal por sua mulher Pamella Holanda.

O vídeo foi divulgado ontem (16), mas foi gravado antes da prisão preventiva do artista (14). No vídeo Dj Ivis disse “ eu sempre quis dar exemplo, sempre quis que as pessoas me vissem como bondoso”. Disse o Dj acusado de agredir Pamella Holanda.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!