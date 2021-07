Após perder pai e mãe para a Covid-19 e passar 107 dias internado, acreano comemora alta

Depois de 107 dias internado, seu Laézio Carneiro de Souza de 45 anos recebeu alta do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul,nesta quinta-feira, 15 de junho. Ele é da cidade de Tarauacá e chegou em Cruzeiro do Sul no dia 31 de março e logo foi para a UTI onde ficou 82 dias, sendo boa parte desse tempo intubado.A recuperação dele surpreendeu os médicos. Laézio perdeu a mãe e o pai para a Covid-19.

A gerente da enfermagem que Laézio estava diz que foi o paciente que mais passou tempo internado no hospital desde o inicio da pandemia e o momento era de alegria em poder entregar o paciente para a família. “A nossa prioridade é o paciente e graças a Deus ele está com vida e está saindo com o pulmão limpo. Para nós da equipe é uma grande alegria”.

Ainda cansado Laézio fez questão de agradecer a Deus por ele estar de volta para casa com o seus familiares depois de tanto tempo internado. “Eu quero dizer que a gente é capaz de vencer. Quando Deus está no controle a gente vence”.